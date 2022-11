Witzøe til «diktangrep» på Vedum

Laksegründer Gustav Witzøe har skrevet «reisebrev fra Frøya» etter å ha debattert lakseskatt i Oslo. Milliardæren anklager Vedum for å bryte gamle løfter og for å tappe distriktsbedrifter for investeringskapital.

MØTTES I OSLO: Gustav Witzøe (i midten) kalte finansminister Vedums grunnrenteskatt et svik da han gjestet Debatten på NRK forrige uke.

I en kronikk hos E24 beskriver Salmar-topp Gustav Witzøe skuffelsen han opplevde på Oslo-besøk i forrige uke.

«Det er en uggen følelse av maktesløshet i møte med maktens utøvere. Noe av dette oppleves som arroganse», skriver milliardæren.

Norges sjette rikeste mann, ifølge Kapital, gjestet Debatten på NRK 17. november.

Den mye omtalte grunnrenteskatten på havbruk var temaet. Regjeringen ønsker å hente over 3,5 milliarder kroner ekstra fra oppdrettsnæringen for bruk av havets ressurser.

– Vedum vet hva han gjør

Witzøe er sterkt kritisk til forslaget. Mens regjeringen mener at den lønnsomme næringen må belage seg på å betale mer tilbake til fellesskapet, har aktører i bransjen argumentert for at skatten vil være ødeleggende for hele lakseindustrien.

Et populært poeng fra næringen er at dagens overskudd slett ikke går til å fylle opp madrassen hjemme, men til investeringer og formuesskatt.

Witzøe mener at Vedum ikke har misforstått dette, men at «han vet hva han gjør».

«Det er investeringskapitalen i distriktene som Trygve Vedum inndrar. Dette vet du vel, Vedum?», skriver laksegründeren.

Grunnrenteskatt på havbruk I slutten av september meldte regjeringen at den vil ha en grunnrenteskatt på havbruk med en effektiv sats på 40 prosent. Det gjelder for produksjon av laks, ørret og regnbueørret.

For laks skal grunnrenteskatten baseres på normpris med grunnlag i børsprisene, og ikke faktisk oppnådde priser.

Dette skal gi skatteinntekter på 3,65–3,8 milliarder kroner årlig. Skatteinntektene skal fordeles likt mellom likt mellom staten og kommunesektoren.

Ifølge regjeringen er formålet utformet slik at kun de største aktørene i oppdrettsnæringen skal betale denne skatten. Det er et bunnfradrag på mellom 4.000 og 5.000 tonn.

Ekstraskatt på oppdrett ble utredet tilbake i 2019 , og utvalget som så på det den gang foreslo å innføre grunnrenteskatt. Det ble ikke innført da.

Forslaget er sendt på høring med frist 4. januar 2023.

Næringen har protestert kraftig, og flere selskaper avventer en del av sine investeringer til det blir mer klarhet rundt detaljene. Vis mer

Vedum-løfter på Frøya-besøk?

Witzøe føler seg sveket. Dette sa han rett ut på NRK, og i kronikken hos E24 underbygges oppfatningen.

I fjor sommer besøkte Trygve Slagsvold Vedum øykommunen Frøya i Trøndelag, hvor Salmar holder til. Witzøe hevder at finansministeren lovet at han ikke skulle gå i gang med en ny runde med lakseskatt, to år etter at Stortinget hadde lagt ideen vekk.

Vedum sa til E24 forrige uke at han ikke kjenner seg igjen i påstanden fra Witzøe.

– Jeg kjenner meg ikke igjen i det. Jeg kan ikke huske at grunnrente var tema på det møtet, sa han.

«Kanskje det kan friske på hans hukommelse at flere andre på møtet husker, og at utallige avisoppslag, vedtak på partiets landsmøte og informasjon på Senterpartiets hjemmeside bekreftet det samme», skriver Witzøe.

Salmar har sendt ut permitteringsvarsel til nesten alle ansatte i forbindelse med den mye omtalte grunnrenteskatten. Her fra slakteri- og fileteringsanlegget på Frøya i Trøndelag.

I stedet har regjeringen skapt «frykt og usikkerhet om arbeidsplassene og fremtiden langs hele kysten», mener Witzøe.

Han håper nå at Vedum vil ta til seg noe av kritikken som har kommet – fra bransje og politiske motstandere – og starte en ny prosess.

PR-byrå bisto før Debatten

Sist grunnrenteskatt var tema i havbruksnæringen, fikk lakselobbyen æren for å legge saken død.

E24 har spurt lakseselskaper og PR-byråer om deres kundeforhold nå.

Witzøe-familiens holdingselskap Kvarv as står på kundelisten til Sannum & Bergestuen.

Grunnlegger og partner Svein Tore Bergestuen opplyser om at de hovedsakelig har jobbet med Gustav Magnar Witzøes stiftelse «W Initiative», men at de også bisto Gustav Witzøe i forbindelse med deltagelse i NRKs program Debatten.