Sissener dumpet alle Flyr-aksjene før konkursmelding

Forvalter Jan Petter Sisseners fond har vært største Flyr-aksjonær, men solgte de siste aksjene samme dag som flyselskapet begjærte seg konkurs.

Forvalter Jan Petter Sissener.

Sissener forteller at fondet han er med å forvalte solgte halvparten av aksjebeholdningen mandag og halvparten tirsdag.

Fondet har vært største eier i det konkursrammede flyselskapet, der aksjen nå er suspendert for handel.

Sissener peker på meldingen Flyr sendte ut på mandag om at pengejakten hadde gått i vasken.

– Vi synes at den meldingen var så negativ at vi regnet med at det ikke var noen oppside med å bli sittende. Det blir småpenger. Men småpenger er også penger, sier han.

– Forferdelig

Sissener og hans fond var en av arkitektene bak Flyrs redningsplan som sikret selskapet 250 millioner kroner i fjor høst.

Det beløpet har imidlertid ikke vært nok til å redde selskapet. Tirsdag kveld varslet Flyr at selskapet begjærer seg konkurs.

– Vi var helt ute da konkursmeldingen kom, sier Sissener.

Fondet var tidligere oppført med med to milliarder Flyr-aksjer. I forrige uke var aksjeposten oppført med en verdi 14 millioner kroner, ifølge Infront.

Sissener sier at tapet på Flyr-aksjen i år utgjør en kvart prosent av fondet.

– Hvis vi kun ser på Flyr isolert sett har det vært forferdelig. Men mye av det har vi fått gardert via hedger, sier han, med henvisning til finansielle sikringskontrakter.

– Pengene tapt

Da Flyr sendte konkursbegjæringen til Oslo tingrett varslet selskapet at det ikke lenger ville være mulig å handle i aksjen fra og med onsdag av.

Onsdag morgen melder Oslo Børs at aksjen er suspendert. Mange småinvestorer satt fortsatt med aksjen da konkursen var et faktum.

– Når det går dårlig i et selskap så er det aksjonærene som er de siste til å få noe igjen, sa daglig leder Kristin Skaug i Aksje Norge tirsdag kveld.

På Nordnets sider går det fram at 21.759 kunder eier Flyr-aksjen. Utsiktene til å få igjen noen penger er dårlige.

– Pengene er mer eller mindre tapt når et selskap begjærer seg konkurs, sa Mads Johannesen i Nordnet tirsdag kveld.

Klarte ikke hente penger

Mandag varslet Flyr at selskapet sto i en kritisk situasjon, og at styret vurderte om alternativer for videre drift.

De alternativene fantes ikke og dagen etter var konkursen et faktum.

Flyr har stått i en vanskelig finansiell situasjon i lengre tid.

Finansieringsplanen i fjor høst ga i første omgang 250 millioner kroner, men Flyr har hatt behov for mer penger, blant annet for å betale en CO₂-utslippsregning på 125 millioner kroner for 2022 som forfaller i april.

Men det neste steget i finansieringsplanen har ikke vært mulig å få til fordi aksjekursen har vært for lav.

Dermed har Flyr vært på jakt etter andre måter å skaffe penger på.

Det arbeidet har pågått siden før jul. Men den alternative kriseplanen lyktes heller ikke.

Flyselskapet sto dermed i en situasjon med akutt behov for penger.