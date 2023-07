Norwegian kjøper Widerøe

Norwegian kjøper Widerøe for like over milliarden. Nå gjenstår kun formaliteter før oppkjøpet er i boks.

Saken oppdateres.

Flyselskapet Norwegian har inngått en avtale om å kjøpe konkurrenten Widerøe.

Endelig pris vil være avhengig av visse vilkår, blant annet justering for Widerøes lønnsomhet i 2023, skriver Norwegian i en børsmelding.

– Et svært høyt, norsk avgiftsnivå i kombinasjon med en tøff, internasjonal konkurranse gjør det vanskelig for et lite, regionalt flyselskap å klare seg uten en sterk partner, sier konsernsjef i Widerøe, Stein Nilsen.

Selskapene skal fremdeles drives separat, men Norwegian vil stå som eier. Ansatte vil fortsatt bli værende i henholdsvis Widerøe og Norwegian.

– Dette er en milepæl i norsk luftfartshistorie. Våre to flyselskaper har operert side om side i mange år og ingen kjenner luftfartsmarkedet i Norge bedre. Med denne transaksjonen vil vi nå skape et strømlinjeformet og mer omfattende tilbud, sier konsernsjef i Norwegian, Geir Karlsen.

Konkurransetilsynet må godkjenne

Gjermund Nese i konkurransetilsynet sier til E24 at kjøpet ikke gjennomføres før tilsynet har godkjent det.

– Hvor lenge kan en slik behandling vare?

– Det kan fort vare frem til jul, særlig om vi har bekymringer for konkurransen. Godkjenningen kan skje når som helst, men dersom det er aktuelt for oss å stoppe det vil nok behandlingen kunne vare frem til jul, sier han.

Kronesmell og rutekutt

Reiselysten blant nordmenn har vært lavere enn ventet for Widerøe. Nylig kuttet selskapet i noen av sine ruter.

I april meldte flyselskapet om at den svake norske kronen skapte problemer.

Kostnadsøkninger som følge av lav kronekurs ga økte billettpriser hos Widerøe. Dette har påvirket etterspørselen negativt, skrev selskapet i en pressemelding.

– Prisøkningen ut mot kunder oppfattes nok som sterkere enn prisveksten da Flypassasjeravgiften er tilbake på toppen av prisjusteringen. Til sammen har dette stor negativ påvirkning på etterspørselen, forklarte Widerøe.

Flyselskapet dekker mer enn 40 små og mellomstore flyplasser over hele Norge, i tillegg til noen større flyplasser i Europa. Norwegian på sin side flyr over 300 ruter til 114 reisemål i Norden og Europa.

Widerøe er Norges eldste luftfartskonsern, med hovedkontor i Bodø og administrasjonskontor i Oslo. Selskapet har en flyflåte bestående av i underkant av 50 fly og en markedsandel på norske innenriksruter på rundt 20 prosent målt ved antall passasjerer.

