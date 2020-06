Tollefsen og Fredriksen kjøper Veidekkes eiendommer

Veidekke selger eiendomsvirksomheten sin for 7,7 milliarder kroner til Ivar Tollefsens Fredensborg, John Fredriksen-dominerte Norwegian Property og Union Real Estate. Veidekke vil gi eierne et ekstraordinært utbytte på 20 kroner per aksje.

Ivar Tollefsen og John Fredriksens selskaper er blant kjøperne av Veidekkes eiendomsvirksomhet. Vis mer Ints Kalnins, Reuters og Terje Bendiksby, NTB Scanpix

Publisert: Oppdatert: 16. juni 2020 16:15 , Publisert: 16. juni 2020 14:14

Det kommer frem i børsmeldinger fra Veidekke og Norwegian Property tirsdag.

Veidekke selger eiendomsvirksomheten i Norge og Sverige for et kontantvederlag på 7,7 milliarder kroner på gjeldfri basis. Selskapet vil bokføre en gevinst på om lag 1,2 milliarder kroner etter salget.

I en ny melding tirsdag ettermiddag oppgir Veidekke at kjøpet i realiteten er enda større: Transaksjonen verdsetter Veidekke Eiendom til 8,75 milliarder kroner, skriver de. Dette inkluderer arbeidskapital, skatt og andre gjeldsposter.

Kjøperen er et konsortium som består av Ivar Tollefsens Fredensborg AS, Fredensborg Bolig AS, John Fredriksen-dominerte Norwegian Property ASA og Union Real Estate Fund III Holding AS.

Tidligere Selvaag-sjef Baard Schumann. Vis mer Varfjell, Fredrik / NTB scanpix

Etter handelen blir Norwegian Property og Fredensborg likeverdige partnere med 42,5 prosent hver av Veidekke Eiendom, mens Union vil eie 15 prosent. Bak Union-gruppen står partnerne Bjørn Henningsen, Øystein A. Landvik og Lars Even Moe.

E24 har tidligere skrevet at også Obos har luktet på Veidekkes eiendomsvirksomhet.

Virksomheten som kjøpes skal ifølge de nye eierne ledes av tidligere Selvaag-sjef Baard Schumann. Han vil erstatte Jørgen Wiese Porsmyr som leder for virksomheten. Porsmyr forblir i Veidekke ASA.

Must kan innkassere 60 millioner

Etter salget vil Veidekke betale ut et ekstraordinært utbytte på 20 kroner per aksje til sine eiere. Dette skal vedtas i en ekstraordinær generalforsamling.

«Veidekke har en tydelig ambisjon om i nær fremtid å dele ut gjenværende likviditet fra transaksjonen, samt det kansellerte utbyttet basert på regnskapet for 2019, så snart blant annet usikkerheten knyttet til Covid-19 -pandemien er avklart», skriver Veidekke i sin melding.

Et utbytte på 20 kroner per aksje betyr at investor og milliardær Erik Must og familien vil innkassere en gevinst på 60 millioner kroner. Gjennom investeringsselskapet Must Invest eier han tre millioner Veidekke-aksjer, som har en verdi på 323 millioner kroner tirsdag ettermiddag. Must ønsker ikke kommentere utbyttet, opplyser han overfor E24.

Must har flere store posisjoner på Oslo Børs, blant annet i Arendals Fossekompani, Borregaard og Kongsberggruppen.

Veidekke-aksjen hopper 7,4 prosent til 107,40 kroner etter nyheten om salget.

– Vurdert siden november

Veidekke Eiendom hadde ved utgangen av fjoråret 1.575 boliger under bygging og en tomtebank på om lag 15.500 enheter i Norge og Sverige. Mange av tomtene ligger i de største byene i Norge og Sverige, med vekt på Østlandet og Mälardalen.

Salget skal være gjennomført i september, og har vært planlagt en stund.

– Veidekke har siden november vurdert ulike alternativer for utskillelse av eiendomsaktivitetene for å legge til rette for langsiktig videreutvikling med nye eiere og å kunne rendyrke entreprenørvirksomheten, sier styreleder Svein Richard Brandtzæg i Veidekke.

– Etter en grundig prosess har styret konkludert med at salg av virksomheten fremstår som den beste løsningen både industrielt og finansielt, og denne løsningen realiserer også verdier for våre aksjonærer, sier Brandtzæg.

Slik skjer handelen

Konsortiet som kjøper Veidekke Eiendom i Norge og Sverige betaler et vederlag på om lag 3,3 milliarder kroner. Samtidig tilbakebetales Veidekke Eiendoms gjeld på om lag 4,2 milliarder kroner til Veidekke ASA.

I tillegg kommer rundt 200 millioner kroner i utsatt prosjektoppgjør. Dette vil bli betalt ved ferdigstillelse av prosjekt, opplyser Veidekke.

Selskapet hadde investert rundt 6,3 milliarder kroner ved utløpet av første kvartal. Selskapet vil bruke deler av pengene til å betale ned gjeld. Ved utløpet av første kvartal hadde Veidekke 2,6 milliarder kroner i gjeld.

– Transaksjonen frigjør betydelige midler som gir Veidekke et sterkt utgangspunkt for videreutvikling av virksomheten, sier konsernsjef Jimmy Bengtsson i Veidekke.

– Boligbygging har vært og vil fortsatt være en viktig del av vår virksomhet, og som en ledende boligbygger i Skandinavia ser vi frem til å samarbeide med den nye eieren i tiden som kommer, sier Bengtsson.

Veidekke har hatt ABG Sundal Collier som finansiell rådgiver og advokatfirmaet Schjødt som juridisk rådgiver i forbindelse med salget. Kjøperne har fått råd fra Arctic Securities, DNB Markets, PWC, Advokatfirmaet Thommessen i Norge og Advokatfirmaet Vinge i Sverige.