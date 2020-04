Tangens «drømmeseminar» kostet minst tre millioner dollar

Den påtroppende oljefondssjefen har onsdag offentliggjort regnskapet for sitt mye omtalte seminar i USA, som ble holdt over tre dager i november i fjor.

Publisert: Oppdatert: 22. april 2020 17:37 , Publisert: 22. april 2020 16:25

150 samfunnstopper deltok på seminaret, og Nicolai Tangen spanderte fly, hotell, foredrag og blant annet en konsert med Sting.

Samlet kostet reisen minst tre millioner dollar, tilsvarende rundt 27 millioner kroner. Her er hele regnskapet:

Mat og drikke kostet 161.990 dollar, tilsvarende 959,18 dollar per person.

Flyreisen Oslo-Philadelphia-Oslo kostet 573.728 dollar.

Flyreisen London-Philadelphia-London kostet 851.900 dollar.

Konserten med Sting kostet 1 million dollar.

Gregory Porter-konsert kostet 250.000 dollar.

Sara Bareilles-konsert kostet 150.000 dollar.

Tangen har også tatt regningen for hotelloppholdet hvor prisen per natt var 313 dollar per rom. Det er ikke opplyst noen totalsum for hotellovernattinger. De fleste gjestene bodde på hotellet i tre netter, men noen bodde der færre netter eller på andre steder, skriver Tangen i en pressemelding.

Det opplyses også at Tangen har fått bistand fra analyse- og rådgivningsselskapet Zynk i forbindelse med utarbeidelse av pressemeldingen. Regningen for dette, som ikke er spesifisert, tar den påtroppende oljefondsjefen selv.

Flere betaler selv

– I ettertid har flere av deltagerne bedt om å få betale egne utgifter til mat, drikke, hotell og reise. Det skal de selvsagt få muligheten til. Jeg ønsker full åpenhet om dette seminaret, og deler derfor her informasjon om hva seminaret kostet, skriver Tangen.

Han opplyser videre at han tar kostnaden for konsertene selv, da det ifølge han ikke er vanlig at seminardeltagere som betaler for reise, kost og losji, betaler for underholdning.

Flyreisene er også kostnadsberegnet for dem som ønsker å betale turen selv. Her blir det tatt utgangspunkt i kostnaden ved å reise med fly på business klasse på samme strekning.

«Ifølge reisebyrået Berg-Hansen vil en flybillett tur/retur business klasse med British Airways fra Oslo til Philadelphia i november 2020 koste 31.248 kroner,» skriver Tangen.

Noen av deltagerne deltok heller ikke på alle måltider. Her har Tangen tatt opp daværende næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. Den samlede prisen for statsrådens mat og drikke havnet på 705,30 dollar.

Ny oljefondssjef

I mars ble Tangen utpekt som Yngve Slyngstads etterfølger som sjefforvalter for Oljefondet, uten å ha dukket opp på søkerlisten.

– Jeg er lei meg for at fokuset på dette seminaret har skapt negativ oppmerksomhet på NBIM (Norges Bank Investment Management red.anm.) og mine gjester på seminaret. Det er allikevel viktig for meg å være helt åpent om arrangementet overfor media og offentligheten, slik jeg også var med Norges Bank i forbindelse med ansettelsen, skriver Tangen i meldingen tirsdag.

Han understreker også igjen at seminaret var planlagt i flere år, og at invitasjonene ble sendt ut våren 2018.

– Jeg har lyst til å gjenta at jeg aldri har hatt noe ønske om å få noe som helst igjen for denne helgen annet enn gleden av å ta turen tilbake til universitetet, om enn bare for en helg, skriver Tangen.

Ansettelsen opp i representantskapet

Tirsdag varslet Norges Banks representantskap at de skulle vurdere hvordan banken har håndtert ansettelsesprosessen. Det ble holdt et ekstraordinært møte i dag, onsdag, der sentralbanksjef Øystein Olsen ga en redegjørelse.

– Representantskapet har fått en redegjørelse fra sentralbanksjefen, samtidig er det noen spørsmål vi som tilsyn mente var noe uklare, og vi har derfor sendt en forespørsel til hovedstyret om få oversendt svar på dette skriftlig, sa komité-leder Julie Brodtkorb til E24 etter møtet.

Hun sa at sentralbanksjef Olsen, som ledet arbeidet med å ansette Tangen, fikk spørsmål rundt ansettelsen, og rundt nåværende sjef Yngve Slyngstads deltagelse på seminaret. Hun har ikke hatt ønske å si nærmere hva slags spørsmål som fortsatt står ubesvart.

– Representantskapet har varslet at de etter møtet vil oversende noen spørsmål som de ønsker skriftlige svar på. Vi ser fram til å svare på de forholdene som representantskapet ønsker utdypet, sier sentralbanksjef og leder for hovedstyret Øystein Olsen i en kommentar onsdag ettermiddag.

Norges Bank opplyser at de vil avvente med å gi ytterligere svar på spørsmål knyttet til ansettelsesprosessen og Oljefond-sjef Yngve Slyngstads deltakelse på seminaret, «i lys av dialogen banken nå har med representantskapet».

