BKK økte resultatet med over 500 millioner kroner

Lover gigantutbytte til kommunale eiere etter fjoråret, men neste år kan ikke vestlandskommunene vente seg like mye å rutte med.

Vis mer Helge Hansen / BKK

Publisert: Publisert: 21. april 2020 16:06

Det vestlandske energikonsernet BKK fikk et årsresultat på 2,27 milliarder kroner i 2019. Økningen fra året før var på 560 millioner kroner, noe som fører til utbyttefest for de offentlige eierne.

Resultatveksten kommer hovedsakelig som følge av økte inntekter på finansielle kraftkontrakter, regnskapsmessige effekter av fusjoner og omlegging av pensjonsordningen, opplyser selskapet.

Selskapet vil utbetale 600 millioner kroner i utbytte til 17 kommuner på Vestlandet og andre offentlige eiere basert på det som omtales som et rekordresultat. Av dette får den største kommunale eieren, Bergen kommune, utbetalt 226,5 millioner kroner.

– Utbytte fra BKK er viktig for våre eiere. Det bidrar til finansiering av viktige velferdstilbud i kommunene. Mange kommuner opplever nå reduserte skatteinntekter og økte kostnader som følge av coronapandemien. Utbyttet fra BKK for 2019 blir derfor ekstra viktig for eierkommunene, sier konsernsjef Jannicke Hilland i BKK i en kommentar.

Venter resultatfall

BKK opplyser også at det allerede har advart eierne om at de neste år ikke kan vente seg et stort utbytte. Det opplyses flere årsaker til dette.

Energiselskapets inntjening er ikke overraskende avhengig av kraftproduksjonen ved dets hel- og deleide vannkraftverk. I Norge er strømprisene nå på et rekordlavt nivå, og kraftprodusentenes magasiner er fulle, samtidig som det er mye snø i fjellene.

I tillegg trekker selskapet frem at det i Europa allerede er overskudd av strøm, noe som har gitt de laveste strømprisene på flere tiår.

«BKKs analytikere tror at strømprisene vil holde seg lave hele dette året. I tillegg vil coronakrisen slå negativt ut i regnskapsbøkene i BKK», skriver selskapet i en melding.

I rapporten understreker det at både coronasituasjonen og lave strømpriser er ut delvis uavhengige hendelser som «utfordrer BKKS lønnsomhet og finansielle stilling».