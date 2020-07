Adevinta sluker Ebays rubrikkvirksomhet i avtale verdt 84,7 mrd.

Ebay blir største eier i det som nå blir en internasjonal rubrikkgigant.

Adevinta-topp Rolv Erik Ryssdal gjør et enormt oppkjøp mandag. Vis mer Foto: Line Møller/VG og Martin Bureau/AFP

Publisert: Oppdatert: 21. juli 2020 10:00 , Publisert: 21. juli 2020 09:05

Adevinta har inngått avtale om å kjøpe Ebay Classifieds Group, som er den amerikanske gigantens rubrikkvirksomhet. Det bekrefter selskapene i en melding.

Avtalen innebærer at Ebay får 2,5 milliarder dollar i kontanter og 540 millioner Adevinta-aksjer.

Samlet verdsettes avtalen til 9,2 milliarder dollar, tilsvarende 84,7 milliarder kroner.

– Med oppkjøpet av Ebay Classifieds Group blir Adevinta det største rubrikkselskapet på nett i hele verden, med en unik portefølje av ledende markedsmerkevarer. Vi mener at kombinasjonen av de to selskapene med deres virksomheter skaper en av de mest spennende fortellingene i rubrikkannonsenes historie, sier Rolv Erik Ryssdal, administrerende direktør i Adevinta i meldingen.

Han legger til at de har vært imponert over Ebays prestasjoner de siste årene, og selskapets produktportefølje og plattform for annonseringsteknologi.

– Denne avtalen er et vitnesbyrd om veksten og potensialet i Ebay Classifieds-virksomheten, sier visedirektør Alessandro Coppo i Ebay, i en kommentar.

– Vi er glade for at våre rubrikkannonser blir en del av Adevina, og skaper en global leder i en bransje full av potensial, fortsetter han.

Etter over et døgn med handelsstans skyter Adevinta-aksjen opp 29,70 prosent i etterkant av nyheten. Schibsteds A-aksje på sin side klatrer 16,6 prosent.

Schibsted beholder mest makt

Avtalen fører til at Ebay blir sittende med 44 prosent av de utestående aksjene i Adevinta, per utgangen av andre kvartal. Samtidig vil selskapet få rundt 33 prosent av stemmerettighetene.

Mediekonsernet Schibsted, som i dag er største aksjonær i Adevinta, vil etter oppkjøpet bli sittende igjen med en eierandel på rundt 33 prosent, og 39,5 prosent av stemmerettighetene.

Samtidig kommer det frem at Schibsted kjøper ut Ebays rubrikkvirksomhet i Danmark. Dette vil bli finansiert gjennom et brolån på 330 millioner dollar, tilsvarende 3,03 milliarder kroner.

Schibsted understreker samtidig at konsernet vil selge seg ytterligere ned i Adevinta for å betale ned lånet.

– Schibsteds styre og ledelse støtter avdalen mellom Adevinta og Ebay, ettersom vi er sikre på at det vil styrke verdiskapningspotensialet for Schibsted og resten av Adevinta-aksjonærene ytterligere. Schibsted har også intensjoner om å bidra til verdiskapningen for alle Adevinta-aksjonærer som en betydelig langsiktig ankeraksjonær, sier Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i Schibsted i meldingen.

Avtalen mellom Adevinta og Ebay er ventet å bli gjennomført i løpet av første kvartal.

Blir en gigant

Mandag formiddag uttalte Arctic-analytiker Henriette Trondsen at en pris på rundt 10 milliarder euro vil være «rettferdig», og at et oppkjøp vil være positivt for Adevinta.

– Det sammenslåtte selskapet vil være et rent rubrikkselskap, og oppkjøpet vil gi store kostnadssynergier for Adevinta. Rundt 30 prosent av Adevinta sitt driftsresultat er gruppe-kostnader, produkt og teknologiutvikling. Jeg ser kun mindre inntektssynergier, sier Trondsen.

Ebays rubrikkvirksomhet er hovedsakelig til stede i Afrika, Australia, Mexico, Canada, og deler av Europa. Adevinta har rubrikkvirksomheter i Europa, Latin-Amerika og Nord-Afrika.

– Det vil bli en internasjonal rubrikkgigant som de fleste institusjonelle investorer i Europa vil ha et forhold til, sier Trondsen.

For ordens skyld: E24 er et datterselskap i Schibsted-konsernet. Enkelte av E24s journalister har aksjer i Schibsted, gjennom deltagelse i konsernets aksjespareprogram for ansatte. Noen av disse kan også ha aksjer i Adevinta, etter at selskapet ble skilt ut fra Schibsted i 2019.