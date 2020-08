Hurtigruten lastet med lån: Har doblet gjelden på under to år

Egenkapitalen er barbert og gjelden har skutt i været i det kriserammede rederiet. Analytikere mener Hurtigruten er «høyt belånt», men tror ikke gjelden vil velte selskapet.

Hurtigrutens årsrapporter viser at gjelden har økt kraftig de siste årene som følge av blant annet finansiering av nye skip og opptak av nye lån til betaling av gamle lån.

På toppen kom coronakrisen, som tvang rederiet til å ta opp enda mer gjeld.

Hurtigruten er nå i hardt vær etter smitteutbruddet på ekspedisjonscruiseskipet MS «Roald Amundsen».

Hendelsen har medført at Regjeringen strammer inn for cruisetrafikken midlertidig, og Hurtigruten har selv stoppet alle ekspedisjonscruise-seilinger inntil videre.

Doblet gjelden

Samtidig nærmer gjelden omregnet til norske kroner seg 14 milliarder kroner medregnet kriselånet tatt opp i juni. Det er høyt, mener kredittanalytiker Thomas Larsen i DNB Markets.

– Med en bokført egenkapital på 16 millioner euro ved utgangen av første kvartal og rundt 1,3 milliarder euro i brutto gjeld per andre kvartal gjeld vil jeg si at Hurtigruten er høyt belånt, skriver han i en e-post til E24.

Hurtigruten rapporterer sine tall i euro. Omregnet til norske kroner har egenkapitalen krympet fra rundt en milliard i 2016 til 180 millioner ved utgangen av mars i år.

Samtidig har gjelden skutt i været.

Da Hurtigruten hadde tilbakelagt 2018 var lånene som rederiet betaler renter på, kommet opp i 7,2 milliarder målt i norske kroner.

I 2019 økte gjelden til 9,6 milliarder etter at Hurtigruten fikk levert skipene «MS Roald Amundsen» og «MS Fridtjof Nansen».

Coronakrisen har økt lånebelastningen ytterligere. Krisen gjorde at Hurtigruten trengte påfyll i kassen, men uten statlige kriselån laget rederiet sin egen «krisepakke».

Hurtigruten sikret seg lånet i det internasjonale markedet i juni. Det gjorde at den samlede bruttogjelden nærmet seg 14 milliarder kroner.

Rederiet står likevel ikke foran en akutt økonomisk situasjon. Moody's anslo i juni at Hurtigruten hadde rundt 200 millioner euro i kassen. Kredittvurderingsbyrået beregner at det gir rederiet et finansielt pusterom på 15 måneder.

Selv har Hurtigruten opplyst at bortfallet av inntekter fra ekspedisjonscruise de neste to månedene vil begrense seg til rundt 54 millioner kroner.

Tror Hurtigruten klarer gjeldsbyrden

Både Moody's og konkurrenten S & P Global Ratings har nedgradert sin kredittscore av Hurtigrutens gjeld under coronakrisen.

Kredittanalytiker Alex Roig i S & P skriver i en e-post at de har basert vurderingen på «svært høy belåning» og at viruspandemien har gått ut over kredittkvaliteten.

Hans vurdering er at Hurtigruten «er avhengig av gunstige forretningsmessige, finansielle og økonomiske forhold for å håndtere sine finansielle forpliktelser på lang sikt».

– Hurtigruten har blitt klart negativt påvirket av Covid-19-pandemien, med alvorlige forstyrrelser i driften i 2020, oppsummerer Roig.

Kredittvurderingsbyrået tror likevel ikke at Hurtigruten vil misligholde gjelden i nærmeste fremtid, og Roig peker blant annet på kriselånet Hurtigruten sikret i sommer.

– Det er likevel høy usikkerhet i reiseindustrien og i det økonomiske bildet, og vi vil fortsette å oppdatere antagelsene våre og estimatene ettersom situasjonen utspiller seg.

Analytikeren tror det vil ta flere år før bransjen er tilbake etter krisen.

– Situasjonen er fortsatt høyst usikker, og vi venter ikke at den europeiske reiseindustrien vil komme tilbake til 2019-nivå før tidligst i 2023, skriver han.

«Økt risiko»

Larsen i DNB Markets følger også med på og analyserer risikoen i Hurtigrutens gjeld.

«Hurtigrutens evne til å tilbakebetale gjelden i 2023 avhenger av når det kan returnere til mer "normal" drift, noe som for øyeblikket er svært usikkert», skrev Larsen i en oppdatering datert 11. juni.

«Vårt syn er at det mest optimistiske scenarioet er 2022/2023, gitt at Covid-19 holdes under kontroll og omfattende nye utbrudd forhindres. Vi tror imidlertid at Covid-19 har økt risikoen for at Hurtigruten kan stå igjen med en balanse som ikke er bærekraftig på lang sikt», vurderte analytikeren.

Tror pengene rekker en stund til

Analytiker Jamie Katz i Morningstar følger cruiseindustrien, spesielt de store rederiene notert på New York børsen, som det delvis norskeide Royal Caribbean Cruises.

Smitteutbrudd knyttet til cruiseskip i Europa, deriblant Hurtigruten, bidro mandag til kraftige kursfall i cruisegigantene.

Katz mener de største aktørene har en fordel.

– Det er trolig mer utfordrende for mindre operatører, som ikke har like mye tilgang til likviditet. Men for selskaper som Royal Caribbean og Carnival, som har klart å forhandle gjeldslette med långivere, hente kapital – de finner måter å finansiere seg gjennom pandemien, slik at de klarer å overleve.

Katz sier at de tre store cruiseaktørene, Royal Caribbean, Carnival og Norwegian Cruise Line, trolig har nok penger i kassen til å klare seg til neste sommer.

– Så må det bli noen vanskelige diskusjoner hvis skip fortsatt er ute av drift, om hvor stor flåten trenger å være, kan vi tjene penger med deler av flåten i seilas og hvor raskt kan vi få de andre skipene til sjøs, for å bestemme hvordan fremtiden virkelig ser ut for industrien, sier hun.

