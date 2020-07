Milliardsmell for Deutsche Bank etter Epstein-overføringer

Finanstilsynet i New York mener banken ikke klarte å oppdage mistenkelige transaksjoner knyttet til Jeffrey Epstein, til tross for at de kjente til hans «forferdelige kriminelle historie».

Publisert: Oppdatert: 7. juli 2020 15:45 , Publisert: 7. juli 2020 15:17

Deutsche Bank har gått med på å betale 150 millioner dollar, tilsvarende 1,4 milliarder kroner, for båndene de har hatt til Jeffrey Epstein.

Det varsler finanstilsynet i delstaten New York tirsdag.

Ifølge tilsynet har banken gått med på å betale summen etter «betydelige» feil i forbindelse med Epstein via Danske Banks filial i Estland og FBME Bank.

Dette er den første tilsynreaksjonen en finansinstitusjon har fått i forbindelse med forhold til Epstein.

– Bankene er den første forsvarslinjen når det gjelder å forhindre kriminalitet gjennom det økonomiske systemet, og det er grunnleggende at bankene skreddersyr overvåkningen av kundenes aktivitet basert på de risikoene en bestemt kunde utgjør, sier Linda A. Lacewell ved tilsynet i New York i en uttalelse.

– I hver av sakene som blir løst i dag, klarte Deutsche Bank ikke tilstrekkelig å overvåke aktiviteten til kunder som banken selv anså å ha høy risiko. Spesielt i saken om Jeffrey Epstein, til tross for at banken kjente til Epsteins forferdelige kriminelle historie, klarte ikke banken å oppdage eller forhindre millioner av dollar i mistenkelige transaksjoner, fortsetter hun.

Siktet for menneskehandel og overgrep

Milliardæren Jeffrey Epstein var siktet for menneskehandel og overgrep mot unge jenter. Han ble funnet død i et fengsel i fjor sommer.

Ifølge finanstilsynet er det snakk om «millioner av dollar» som Deutsche Bank skulle ha gransket nøyere i lys av Epsteins kriminelle historie.

Det inkluderer utbetalinger til enkeltpersoner det var offentlig kjent at kunne ha samarbeidet med Epstein i overgrepssaker, skriver tilsynet. Det inkluderer også forlikbetalinger verdt mer enn syv millioner dollar, og en rekke utbetalinger til advokatfirmaer på over seks millioner dollar.

Ifølge tilsynet er det også snakk om betalinger til russiske modeller, betaling av skoleavgifter til flere kvinner, i tillegg til kostnader knyttet til hotellrom og husleie.