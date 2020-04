Norwegian nærmer seg skjebnedagen: Sjefen lover å sette egne penger i flyaksjen

Norwegian-sjef Jacob Schram er spent, men har troen på at han skal få aksjonærer og kreditorer med på redningsplanen som de skal stemme over om få dager. Selv lover han å investere egne penger i Norwegian.

Konsernsjef Jacob Schram i Norwegian

28. april 2020

– Det er klart jeg er spent, og jeg er vel like spent som alle sammen, for dette er kanskje en av de største historiske milepælene til selskapet.

– Spørsmålet er om vi skal få lov til å fortsette eller ikke, sier konsernsjef Jacob Schram i Norwegian.

E24 treffer Schram på Norwegians nesten folketomme hovedkontor på Fornebu tirsdag. Grunnet coronakrisen har Norwegian som andre flyselskaper satt nesten alle fly på bakken og permittert eller sagt opp ansatte.

Billettsalget har stoppet opp, og bransjen blør penger i rekordfart. Tirsdag varslet konkurrenten SAS også et smertefullt grep: Halvparten av de ansatte mister jobben.

For å komme ut av krisen har Norwegian foreslått en stor redningspakke som skal gjøre selskapet i stand til å innfri kravene fra den norske stat, slik at de kan få tilgang til den statlige lånegarantien på tre milliarder kroner.

I tillegg vil Norwegian styrke balansen og kassen både for å komme seg gjennom krisen og for å kunne bygge «nye Norwegian», et selskap som starter med nesten blanke ark, som skal ha en mindre flyflåte, og som skal konsentrere seg om de mest lønnsomme rutene.

I pakken ber Schram og Norwegian aksjonærene om å stille opp med frisk kapital igjen – for fjerde gang på to år. Denne gang er det 400 millioner, med mulighet for ytterligere 100 millioner i en reparasjonsemisjon.

– Aksjonærene må stemme ja til redningsplanen for at vi skal overleve, sier Schram.

Norwegians aksjonærer har allerede sett store verdier fordufte, og med redningspakken kan deres eierandel bli kraftig redusert til rundt 5 prosent.

– Du ber om at folk skal sette pengene sine i dette selskapet for at det skal overleve og reise seg igjen. Vil du sette dine egne penger i dette?

– Ja, jeg vil det. Nå kan jeg ikke gjøre det fordi jeg er på innsidelisten og «vet for mye» gitt den stillingen jeg har. Derfor har jeg ikke lov til å kjøpe aksjer, sier Schram.

– Men når du kan gjøre det i henhold til regelverket, da vil du gjøre det?

– Ja, jeg vil absolutt investere i selskapet.

Forretningsmodellen er under press

Norwegian la denne uken frem planskissene for hvordan man tror markedet og Norwegian vil se ut i fremtiden dersom man klarer å redde selskapet.

Planen legger opp til at man kun flyr med de norske kortdistanseflyene i år mens man begynner å sette Europa-flyene og langdistanseflyene i trafikk, steg for steg, fra neste år. Først i 2022 tror man trafikken vil være tilnærmet normal. Samtidig legger selskapet opp til å redusere flåten fra 156 fly ved nyttår til mellom 110 til 120 fly.

– Vi vet fra planen vi har lagt frem, at vi skal redusere produksjonen, så det er åpenbart at vi trenger færre ansatte enn før. Det må vi håndtere på en god måte, sier Schram.

Det er mye usikkerhet om fremtiden, både når det gjelder etterspørselen og trafikken, men også knyttet til regler: Vil det være lov til å fly overalt, og vil man for eksempel måtte la midtsetet stå tomt for at passasjerene skal holde avstand?

– Vil forretningsplanen deres fungere i en slik fremtid, lavprisselskapene har jo basert seg på å fylle flyene mest mulig og stimulere til at folk reiser og opplever verden?

– Det er ikke ideelt. Som du sier, så er vår forretningsmodell bygget på at man har fullere fly. Vi må se hvordan vi håndterer det fremover, for jeg tror det viktigste for å få flymarkedet tilbake igjen er at folk føler at det er sikkert å fly – smittemessig, sier Schram og fortsetter:

– For at folk skal ha den tilliten, kan det godt hende at vi må innføre den type tiltak i starten. Det vil ikke være en permanent ordning, men det kan være litt av prisen man må betale som markedsføringskostnad for å komme i gang.

Billettprisene kan øke i bransjen

Norwegian-sjefen sier at man vil se på hvordan selskapet kan kompensere for dette ved at billettprisene «går noe opp», at man blir flinkere til å selge tilleggstjenester eller finner andre inntekter.

– Hvis dere kommer dere gjennom dette, hvordan vil Norwegian stå seg sammenlignet med konkurrentene? Vil dere egentlig være ganske raske på bena sammenlignet med mange andre som har pådratt seg mye kriselån?

– Jeg tror vi vil stå i en betydelig bedre situasjon enn før corona. Da hadde vi en balanse som ikke var bærekraftig på sikt. Vi kan ikke være et selskap som hele tiden skal be om mer penger når det er tøft. Det gjør at vi måtte restrukturere balansen, sier Schram og fortsetter:

– Jeg mener denne redningspakken hjelper oss godt på vei med det. Vår egenkapitalandel vil kanskje ligge rundt 10 til 12 prosent etter dette, mens andre flyselskap ligger på 15 til 20 prosent.

– Kan du få til ting nå i restruktureringen som du ikke hadde fått til uten coronakrisen?

– Ja, jeg tror det. For nå er vi i en situasjon der alle gruppene vi snakker med, står i en situasjon der man vet at vi enten går konkurs, ellers så er man med på å redde oss. Det gir en helt annen dynamikk i forhandlingene, sier Schram.

Mener aksjonærenes tilbud er «ganske bra»

Norwegian kom tirsdag med et justert forslag til obligasjonseierne der man justerer ned mengden obligasjonsgjeld som er foreslått konvertert til aksjer. Dette skal gjøre det litt mer attraktivt for obligasjonseierne å si ja.

– Hvordan føler du fremdriften er i forhandlingene for å få alle kreditorene med?

– Jeg føler fremdriften er god, men det er viktig å si at dette er forhandlinger og i forhandlinger handler det alltid om å gi og ta. Her er ikke siste ord sagt før blekket er tørt på signaturene, sier Schram og fortsetter:

– Obligasjonseiermøte på torsdag nærmer seg og vi må få dette på plass til da. Jeg har god tro på det og så vil det alltid være noen endringer, men totalt sett er vi positive til at vi skal klare å konvertere den gjelden som vi skal konvertere.

– Dere har sagt dere har mål om å konvertere 500 millioner dollar i gjeld til leasingselskaper. Får dere leasingselskapene med på det?

– Jeg kan ikke kommentere enkeltaktører, men vi har god fremdrift når det gjelder obligasjonseiere, leasingselskaper og kreditorer. Det er forskjellige meninger og ulike forhandlinger med de forskjellige, men sett som total gruppe har jeg troen på at vi skal kunne legge frem en redningsplan på generalforsamlingen 4. mai, sier Schram.

– Det er stort sett bare småaksjonærer igjen i selskapet. Hvor spent er du, tror du at du får dette gjennom blant aksjonærene?

– Det er klart jeg er spent. Det er vel én stor aksjonær, Folketrygdfondet, sier Schram og fortsetter:

– Men jeg er positiv og jeg har troen. Jeg har troen på at småaksjonærer synes det er bedre med noe enn ingenting, for sier de nei er aksjen verdiløs og da er det slutt. Sier de ja, så har aksjen fortsatt en verdi.

Aksjonærene er forespeilet å sitte igjen med rundt fem prosent av Norwegian etter at obligasjons- og leasinggjeld er byttet om til aksjer. Det mener Schram «er ganske bra» sammenlignet med mange andre restruktureringer man ser, der aksjonærene blir sittende igjen med betraktelig mindre.

– Det kanskje aller viktigste er at hvis vi får dette gjennom vil alle aksjonærene få muligheten til å kjøpe enda flere aksjer etterpå i emisjonen – til en sterkt rabattert pris. Har man troen på selskapet og på planen vi har lagt frem så kan dette vokse og bli en god investering.

