Norwegian bekrefter enighet med leasingselskaper

Flyselskapet venter å klare og innfri kravene i statens lånegarantiordning etter å ha sikret sterkere støtte fra leasingselskaper.

Publisert: Oppdatert: 4. mai 2020 08:23 , Publisert: 4. mai 2020 07:46

SISTE: Oslo Børs har besluttet å innføre handelsstans i Norwegian-aksjen, og aller relaterte instrumenter, inntil referatet fra generalforsamlingen er publisert.

Norwegian skriver at det har «mottatt sterk støtte» fra leasingselskapene for konvertering av 730 millioner dollar (7,6 milliarder kroner) til aksjer. Dette er en økning fra tidligere annonserte 550 millioner dollar.

Leasingselskaper er flyeiere som låner ut fly til flyselskapene. En betydelig andel av Norwegians fly er lånt fra slike selskaper.

«En betydelig andel» av leasingselskapene skal ha gitt sin støtte til refinansieringsforslaget. Selskapet vil fortsette å diskutere med andre for ytterligere konvertering av gjeld til aksjer.

«Med betydelige bidrag fra leasingselskaper og obligasjonseiere venter selskapet å konvertere mer enn 10 milliarder kroner i gjeld til aksjer», skriver selskapet.

To personer som oppga til E24 å være aksjonærer i Norwegian, møtte opp utenfor flyselskapets hovedkontoret på Fornebu mandag morgen, uten først å få slippe inn. De fikk beskjed om at generalforsamlingen foregår på nett, men i den friske vårvinden fikk de til slutt komme innenfor glassdørene.

To aksjonærer møtte ved Norwegians hovedkontor i forkant av generalforsamlingen mandag morgen. Etter litt forvirring slapp de inn. Vis mer Olav Olsen

Venter å oppfylle statens krav

På bakgrunn av dette venter selskapet å overstige egenkapitalandelen på 8 prosent, som kreves for at selskapet skal få tilgang til all støtte i den statlige garantiordningen.

«Selskapet er også glad for å kunne annonsere at det har mottatt forpliktelser fra långivere til tegning for en meningsfull andel i den foreslåtte emisjonen», skriver selskapet.

Staten har tidligere åpnet en lånegarantiordning for flyselskapene hvor Norwegian kan sikre seg tre milliarder av garantien. Myndighetene har satt krav for at långiverne må gi selskapet rente og avdragslettelser, samt at flyselskapet må øke egenkapitalen til åtte prosent for å få tilgang på hele garantien.

– Ett skritt nærmere

Det gjeldstyngede flyselskapet kom til enighet om redningsplanen med obligasjonseierne i alle de fire lånene etter en dramatisk utvikling i helgen. Planen går ut på å gjøre deler av gjelden om til aksjer.

– Vi er nå ett skritt nærmere å få tilgang til de statlige lånegarantiene som er avgjørende for å komme gjennom denne krisen, sa Norwegian-sjef Jacob Schram.

Norwegian er hardt rammet av corona-krisen og kjemper en intens kamp for å få tilgang på krisepakken på resterende 2,7 milliarder kroner fra staten, som krever at selskapet øker egenkapitalen.

Småaksjonærene snur

Norwegian har forhandlet om redningsplanen med långiverne og leasingselskapene gjennom helgen. Mandag skal Norwegian i et møte med aksjonærene, som potensielt kan avgjøre selskapets skjebne.

Småaksjonærene som varslet opprør mot kriseplanen i Norwegian, sier nå at de likevel vil støtte styrets forslag. Etter dialog med tidligere Norwegian-konsernsjef Bjørn Kjos har en gruppe småaksjonærer bestemt seg for å støtte flyselskapets redningspakke.

Hvis aksjonærene stemmer ned selskapets forslag til redningsplan, er resultatet trolig konkurs. Selve generalforsamlingen vil holdes som et nettmøte fra klokken 8.30 til 10.30, og Norwegian vil deretter avholde en pressekonferanse klokken 12.