Storsatsing på batterimaterialer: Elkem skal bygge ny fabrikk i Porsgrunn

Industriselskapet Elkem skal bygge en fabrikk i Porsgrunn for å lage batterimaterialer til bilbransjen. Ifølge selskapet kan investeringen potensielt bli på flere milliarder kroner.

Elkem er kontrollert av kinesiske Bluestar, og returnerte i 2018 til Oslo Børs etter noen års fravær.

Nå varsler selskapet en storsatsing på produksjon av batterimaterialer til blant annet bilbransjen. Konkret er det snakk om produksjon av anodegrafitt til bruk i batterier til elektriske biler, hvor det er ventet kraftig økt etterspørsel.

Onsdag morgen melder selskapet at det skal bygge en fabrikk kalt «Northern Recharge», og at det har valgt å lokalisere anlegget i Porsgrunn.

Elkem opplyser ikke nøyaktig hvor mye anlegget skal koste, men ifølge selskapet kan investeringen potensielt bli på flere milliarder kroner.

– Det er klart, dette er en stor ny mulighet for selskapet og potensielt et av de viktigste vekstprosjektene til Elkem. Det er stor vekst i battericelleproduksjonen og batteriindustrien, sier direktør Stian Madshus i Elkem Battery Materials til E24.

Selskapet skal etter planen ta en endelig investeringsbeslutning for anlegget i 2021. Elkem ønsker å få med seg industrielle og finansielle partnere på prosjektet.

Vurderte 30 ulike steder

Elkem vurderte rundt 30 ulike steder, men valgte til slutt ut Herøya Industripark i Porsgrunn. Her ligger det blant annet flere Yara-anlegg, og her skal også hydrogenselskapet Nel bygge et større anlegg for produksjon av elektrolysører.

– Det vi fant ut var at mange steder ikke har kraft i de mengdene vi trenger, og på riktig tidspunkt. Det har Herøya. I tillegg ligger det relativt nærme forskningssenteret og pilotanlegget vårt i Kristiansand. Dette er også et etablert industriområde, med relativt kort vei til kontinentet, sier Madshus.

– Hvem er Elkems konkurrenter i dette markedet?

– Anodegrafitt er et kritisk materiale i battericeller. I dag er denne produksjonen fullstendig dominert av asiatiske aktører, og i hovedsak kinesiske. Slik det er i dag, blir Europa veldig avhengig av import. Men det er stort engasjement for å sikre produksjon av slikt materiale også i Europa, sier Madshus.

Han påpeker at produksjonen av anodematerialer er energikrevende, og at mye av produksjonen i dag skjer med teknologi med lav energieffektivitet og i land med en kraftmiks med store utslipp.

– Da er det en stor fordel med produksjon i Norge, som har vannkraft. Det bidrar til å dempe karbonfotavtrykket i produksjonen. Vi anslår eksempelvis at vi vil redusere CO2-fotavtrykket til våre produkter med 90 prosent sammenlignet med mye av dagens produksjon, sier Madshus.

Produksjon og bruk av batterimaterialer: Elkems nye fabrikk på Herøya i Porsgrunn skal levere anodegrafitt til batterier. Produksjonen av slikt materiale krever høye temperaturer. – Man starter med en relativt ren karbonkilde, som ofte er petrolkoks. Dette prosesseres i flere mølletrinn og ved veldig høye temperaturer på opptil 3.000 grader. Da får man et fint grafittpulver. Dette er et materiale folk kjenner fra blyanter, sier direktør Stian Madshus i Elkem Battery Materials til E24. – Så legger man ofte på en coating, og overleverer dette til celleprodusenten som blander grafittpulveret med bindemidler og innsatsfaktorer, og stryker det ut over en kobberfolie, sier han. Folien med dette tørkede grafittsløret legges lagvis med en plastfilm som brukes som separator, forklarer direktøren. Katodematerialet, som ofte består av nikkel, og kobolt og mangan, ligger på en tynn aluminiumsfolie på den andre siden av batteriet. - Alt dette pakkes lagvis i en beholder, en battericelle. Slike celler settes sammen til moduler, som igjen settes sammen til batteripakker som kan brukes for eksempel i biler, sier Madshus. Vis mer vg-expand-down

Har pilotanlegg i Kristiansand

Elkem meldte i fjor sommer at selskapet skulle investere 65 millioner kroner i et pilotprosjekt for produksjon av anodematerialer på Fiskå i Kristiansand, med 18 millioner kroner i støtte fra Innovasjon Norge.

Grafitt er det dominerende materialet i anoder til bruk i battericeller. I fjor sa selskapet at det venter at etterspørselen etter dette materialet vil mer enn tidoble seg fra nivået på 150.000 til 200.000 tonn årlig i løpet av det neste tiåret.

Bakgrunnen er økt etterspørsel etter batterier på grunn av elektrifisering av transportbransjen, storskala strømlagring i kraftbransjen og økende bruk av elektroverktøy, elektriske sykler og bærbar elektronikk.

– Produksjon av batterimaterialer er en av Elkems største vekstmuligheter, sier konsernsjef Michael Koenig i Elkem.

– Etterspørselen etter batterier øker som et resultat av den raske elektrifiseringen i transportsektoren og økende behov for energilagring i en mer bærekraftig fremtid. Dette krever ny produksjonskapasitet for batterimaterialer, og vi ser store muligheter for spesialiserte produkter med et grønt fotavtrykk, sier han.

Planlegger batterifabrikker i Europa

Elkem skal etter planen selge anodematerialet til batteriprodusenter.

Det planlegges for tiden flere nye batterifabrikker i Europa, som svenske Northvolt som bygger anlegg i Sverige og Tyskland og LG Chem som bygger fabrikk i Polen. I Norge har Freyr planer om en batterifabrikk i Mo i Rana, og Bjørn Rune Gjelsten, Bellona og Agder Energi har planer om en fabrikk et sted på Sørlandet gjennom selskapet Morrow Batteries.

Kanadiske Corvus Energy produserer allerede batterier ved sitt anlegg i Bergen, særlig rettet mot maritim industri.