Sterkeste krone på nesten ett år

Gryende optimisme i markedene dagen etter presidentskiftet i USA, samt utsikter til at Norges Bank blir blant de første til å heve renten, kan gi enda sterkere krone på kort sikt.

GOD START PÅ ÅRET: Sjefstrateg i SEB Erica Blomgren tror kronen kan styrke seg ytterligere på kort sikt, etter en sterk start på året. Vis mer byoutline Joakim Goksör/TT / TT NYHETSBYRÅN

Kronen styrker seg både mot euro og dollar torsdag formiddag. En euro koster nå 10,24 kroner, det er det laveste siden februar i fjor. Dollaren koster 8,43 kroner.

– Kronen har absolutt startet året veldig bra og er blant valutaene som har utviklet seg sterkest i starten på året, sier sjefstrateg Erica Blomgren Dalstø i SEB til E24.

Hun kobler det blant annet til oljeprisen, som så langt i år har steget nær 8 prosent til i underkant av 56 dollar fatet.

– Kronen fikk også et lite dytt etter at Norges Bank i desember var såpass «haukete» (pekte mot renteoppgang, red.anm.). Det ble veldig tydelig at Norges Bank kommer til å heve renten lenge før andre sentralbanker, sier hun.

Norges Bank overrasket markedet i desember ved å fremskynde første renteheving til starten av 2022.

Dagens rentebeslutning ga imidlertid et relativt nøytralt budskap, mener de fleste, inkludert SEB-økonomen.

Kronen kollapset til en kurs på 13,14 mot euro i mars i fjor da coronapandemien slo inn over landet, men har siden kommet solid tilbake.

I et historisk perspektiv er kronen fortsatt relativt svak. En svak krone er positivt for norske eksportører, mens det blir dyrere å importere varer og reise til utlandet (når det blir mulig igjen).

Kan styrke seg videre

Dalstø peker også på det generelt positive risikosentimentet som en driver for kronen. Det er oppgang i aksjemarkedene både ute og hjemme etter at presidentskiftet onsdag gikk fredelig for seg.

– Vi tror det ligger an til at kronen kan fortsette å styrke seg på kort sikt. Risikosentimentet ser bra ut, og vi har fortsatt tro på høyere oljepris i år, sier hun.

– Samtidig ligger Norges Bank an til å heve renten tidligere enn andre sentralbanken, noe som også tilsier ytterligere litt styrking, tilføyer hun.

Kronekursen dempes ofte i desember på grunn av ferietid og mindre kronehandel, men gjør det historisk sett bra på nyåret.

– Normalt starter året med litt bedre risikosentiment slik at børsene stiger. Det er nok også det vi ser styrker kronen for tiden, sier strategen.

Hun tror markedet blant annet støttes av lettelse etter at presidentskiftet i USA gikk fredelig for seg, og med en forventning om mer forutsigbarhet med Biden som president.

Den europeiske sentralbanken presenterer for øvrig sin rentebeslutning torsdag ettermiddag, noe som kan gi bevegelser i eurokursen, selv om det ikke er ventet noen endringer i pengepolitikken.

