Gamestop-rallyet fortsetter – Wall Street-fallet tiltar

De store utslagene i aksjer som har vært populær blant Reddit-brukere fortsetter. Gamestop-aksjen klatrer mer enn 40 prosent etter brå oppgang onsdag.

I sluttminuttene på Wall Street onsdag ble markedet igjen rystet av en kolossal oppgang i enkelte aksjer. Det skjedde en måned etter at Reddit-forumet WallStreetBets skapte furore i kampen mot store hedgefond som hadde satset penger på aksjefall.

Umiddelbart etter åpning steg aksjene i både Gamestop og Koss mer enn 70 prosent, men oppturen ble raskt betraktelig mindre. Ved 18-tiden er Gamestop-aksjen opp 43,94 prosent, mens hodetelefonprodusenten Koss stiger 40,7 prosent.

Ellers på Wall Street er utviklingen på de store indeksene nedadgående. Fortsatt er fokuset på renteutviklingen i statsobligasjoner som har tynget børsene denne uken. Ved børsåpning stiger «verdens viktigste rente», altså renten på 10-årige amerikanske statsobligasjoner, til det høyeste nivået på et år.

Slik er utviklingen på de toneangivende indeksene ved 18-tiden:

S&P 500 faller 1,30 prosent

Nasdaq faller 1,84 prosent

Dow Jones er ned 0,85 prosent

Finansdirektør går av

Hva som førte til den plutselige oppgangen i Gamestop, og flere andre aksjer onsdag kveld er det foreløpig ingen som har en god forklaring på. Men det spekuleres nå på flere kanter.

Den siste nyheten fra selskapet kom rundt et døgn før den brå oppgangen da Gamestop meldte at finansdirektør Jim Bell vil gå av i mars. Det ble ikke gitt noen årsak til avgangen, men den skal ikke være relatert til den ville aksjeutviklingen, opplyser kilder til Wall Street Journal.

Ifølge avisens kilder er avgangen en del av en ryddeoperasjon som pågår i selskapet etter at selskapet over flere år har hatt nedadgående omsetning. Bell har ikke kommentert saken overfor avisen.

Ryddeoperasjonen skal ha kommet i stand etter press fra aktivistinvestoren Ryan Cohen. Han er medgründer av nettaktøren Chewy.com, som driver med salg av fôr til kjæledyr.

Gjennom høsten i fjor kjøpte Cohen seg opp i Gamestop gjennom flere større handler. Han eier minst 10 prosent av aksjene i selskapet, og har også sikret seg en styreplass.

Iskrem-tweet

Markedsanalytiker Neil Wilson i Markets.com spekulerer i at den plutselige oppgangen kom etter at Cohen publiserte en tweet med en is fra McDonalds rundt to timer før de amerikanske aksjemarkedene stengte, skriver Bloomberg.

– Signaliserer det (Twitter-bildet red.anm.) at Cohen vil fikse selskapet på samme måte som McDonalds omsider fikset sine iskremmaskiner? Eller kan det være mer kryptisk og relatert til en ny nettside som forteller deg i sanntid hvorvidt din lokale McDonalds har en funksjonell iskremmaskin? Hvem vet, rarere ting har skjedd. Det ser ut som Reddit-gjengen er på det igjen, skriver Wilson i et notat, ifølge nyhetsbyrået.

Hvorvidt oppturen som nå er i gang igjen vil vare er det ingen som aner.

– Forsentkommere til oppturen forrige måned får nytt liv her, men det er ingen som forteller hvor lenge dette siste rallyet vil vare, understreker direktør for porteføljestrategi Adam Phillips i EP Wealth Advisors til Bloomberg.

Det kan være verdt å merke seg at analysebyrået Citron Research, som ble forhatt på Reddit-forumet WallStreetBets da de fortsatt shortet Gamestop, sier torsdag at spillselskapet burde kjøpe Esports Entertainment Group, ifølge Reuters.

Dette har bidratt til at Esports-aksjen har steget hele 25 prosent ved 18-tiden.