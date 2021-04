Brått bitcoin-fall etter den siste tidens voldsomme oppgang

Kryptovalutaen får en nedtur i kjølvannet av nye toppnoteringer tidligere denne uken.

NEDGANG: Bitcoin har lagt bak seg nye rekorder, men på tampen av uken går kursen ned. Vis mer byoutline JACK GUEZ / AFP

Én bitcoin koster søndag kveld 55.186 dollar, som tilsvarer rundt 461.000 kroner. Det siste døgnet er kursen ned 9,53 prosent eller mer enn 5.800 dollar, ifølge tall fra Coinmarketcap.

Andre store kryptovalutaer, deriblant ethereum, faller også.

Dagens kursnedgang kommer etter en periode med en voldsom oppgang. Bitcoin satte nye rekorder tidligere denne uken etter å ha mer enn doblet seg i verdi så langt i år.

Torbjørn Bull Jensen. Vis mer byoutline Geir Barstein / E24.

Mener lånte penger ligger bak

Torbjørn Bull Jensen er grunnlegger og sjef i Arcane Crypto, som utvikler og investerer i kryptoprosjekter. Han påpeker at det generelt skal mindre til før det blir større utslag i bitcoin og de andre kryptovalutaene i helgen, ettersom det er lavere likviditet enn i hverdagene.

– Det brå fallet vi ser nå, har jeg og andre ventet på en stund, sier Bull Jensen på telefon til E24.

Bull Jensen mener det seneste fallet har å gjøre med at flere sitter på belånte posisjoner, altså at de har lånt penger for å få muligheten til å tjene enda mer på en eventuell kursoppgang.

Når kursen i stedet faller litt, kan posisjonene bli stengt ned og resultatet blir at prisen faller enda mer, sier Bull Jensen.

– Vi så det på tvers av flere kryptovalutaer. Det er stor korrelasjon mellom dem, sier Bull Jensen.

Antoni Trenchev, som er medgrunnlegger i kryptoselskapet Nexo, mener følge Bloomberg at overdrevet belåning er en av flere faktorer som kan ligge bak dagens kursfall.

Ble nektet å bruke kryptogevinst til boligkjøp

Trenchev trekker også frem at et stort strømbrudd i Kina kan ha rammet bitcoin-minere, samt at Coinbase-innsidere har dumpet aksjer i kryptobørsen etter kanondebuten på Wall Street.

Coinbase ble direktenotert («direct listing»), slik at det ikke ble trykket nye aksjer, men de som allerede hadde aksjer i selskapet solgte en del av disse for å trekke til seg flere investorer.

Nylig kom det også nyheter som at Tyrkia forbyr kryptobetalinger, noe som ifølge Reuters tynget prisen fredag.

Bloomberg viser i forbindelse med en artikkel om dagens kursfall til bekymringer rundt spekulasjon om at myndighetene i USA kan være i ferd med å stramme inn på banker når det gjelder risikoen for hvitvasking gjennom kryptovaluta.

E24 skrev søndag om at DNB nekter privatpersonen Mathias Marthinsen (29) å bruke kryptogevinst til boligkjøp. Begrunnelsen han fikk handlet om risiko for hvitvasking og finansiering av terrorvirksomhet, ifølge Marthinsen.

Røkke og Musk har investert

Den siste tiden har flere høyprofilerte aktører investert i bitcoin, inkludert elbilprodusenten Tesla og den norske milliardæren Kjell Inge Røkke.

Bitcoin-tilhengere ser på kryptovalutaen som en investering som ligner på gull som kan brukes til å diversifisere porteføljer i krisetider. Men skeptiske økonomer som Joseph Stiglitz og Nouriel Roubini er ikke overbeviste, og ser på bitcoin som ekstremt ustabilt og et middel for ulovlige transaksjoner, skriver CNBC.

Det norske Finanstilsynet stilte seg nylig bak en advarsel fra flere europeiske finanstilsyn om risikoen for å tape alt når du investerer i kryptovaluta. Tilsynet har også tidligere advart mot kryptovaluta og den store risikoen for tap.

