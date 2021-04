Sbanken til himmels etter oppkjøpsnyhet

Aksjen stiger med 29 prosent etter handelspausen torsdag morgen. Samtidig er det lite bevegelse i DNB-aksjen som stiger 0,91 prosent.

Det skjer etter at nyheten om at DNB vil kjøpe Sbanken for 11,1 milliarder kroner kom.

Hovedindeksen stiger med omtrent 0,5 prosent ved børsåpning. Equinor er blant aksjene som handles mest torsdag morgen, og stiger 1,36 prosent.

Aksjen til Sbanken er den tredje mest handlede, og stiger 29 prosent. Det er også en annen bank blant aksjene som handles mest, Sparebank1 Østfold Akershus. Deres aksjer har sunket 3,45 prosent.

Sbankens styre anbefaler tilbudet, og så langt har DNB mottatt forpliktelser fra 29 prosent av aksjonærene i Sbanken, inkludert Altor som eier 25 prosent av Sbanken.

Beløpet er 29,8 prosent høyere enn gårsdagens sluttkurs. Ifølge meldingen er det også 49,8 prosent høyere enn gjennomsnittskursen justert for utbytte de siste seks månedene.

Kahoot stiger

Den siste uken har investor Tore Aksel Voldberg kjøpt Kahoot-askjer for nær 60 millioner kroner. Siden januar har kursen falt 37 prosent fra 137 kroner.

Torsdag morgen stiger aksjen 4,04 prosent, og en aksje koster 88,75 kroner.

En annen aksje som stiger er Flex LNG. Den koster 92,45 kroner, som er opp 10,99 prosent torsdag formiddag. Det skjer etter at rederiet inngikk avtale om faste kontrakter for fire skip.

Blandet på børsene i Asia og USA

I Asia har pilene pekt i ulike retninger i morgen timene. De fulgte i fotsporene til amerikanske Wall Street.

Det har også kommet oljenyheter siden Børsen stengte. IEA oppjusterte anslagene for oljebehovet, og tror verden vil trenge mer olje i år enn tidligere anslått.

Torsdag morgen omsettes et fat nordsjøolje for 66,48 dollar, det er opp 0,33 prosent.

