Henter sportspsykolog for å bedre avkastningen til Oljefondet

Nicolai Tangen har ansatt idrettspsykolog Anders Meland med erfaring fra toppidrettsutøvere og norske jagerflygere, for å sikre at tallknuserne i Oljefondet presterer sitt beste.

Sjefen for Oljefondet, Nicolai Tangen, har ansatt sportspsykolog Anders Meland for å få jobbe med forvalterne i fondet.

– Dette blir jo en ny idrett for min del, men jeg er trent i å adressere ulike utfordringer. Som med Oljefondet, handler også idretten om mye mer enn det man tror fra utsiden.

Anders Meland er nyansatt i Statens pensjonsfond utland, også kalt Oljefondet, og skal fremover grave dypt i det mange vil si er de smarteste finanshodene vi har i landet.

Metodene som tas i bruk er blant annet oppmerksomhetstrening, visualisering og «indre dialog».

– Det finnes et teppe av utfordringer, men man kan ikke gå direkte inn i for eksempel en selvtillitsutfordring og bare be noen skjerpe seg til i morgen. Man må gå indirekte til verks, og der har man årevis erfaring fra idretten.

Mental robusthet

Nicolai Tangen, også han forholdsvis fersk i Oljefondet, men som øverste sjef, er entusiastisk.

Fire måneder inn i jobben har han begynt å sette sitt preg på Oslo-kontoret, og nå gjør han altså sin første profilerte ansettelse. En ansettelse han tror vil kunne være med å løfte Oljefondet i form av forvaltere som er mer komfortable med å ta risiko, og mer takhøyde for å ta feil og lære av dem.

Alt for å til syvende og sist gi bedre avkastningen til fondet.

– Jeg har selv jobbet med sportspsykolog i åtte år nå, og har sett hva det kan gjøre med mennesker og organisasjoner. Det handler om mental styrke og mental robusthet. Det er noe du trenger når du driver med investeringer.

I både idrett og finans er det viktig å analysere prosesser og kunne lære av sine feil, mener Anders Meland

Meland har en doktorgrad i idrettspsykologi fra Norges idrettshøgskole, i tillegg til befal- og krigsskoleutdanning fra Forsvaret.

Han har flere års erfaring fra å jobbe med toppidrettsutøvere og militære flygere, og har blant annet jobbet ti år på Forsvarets flymedisinske institutt.

Melands forsvarsbakgrunn til tross, ansettelsen har lite til felles med bølgen som sveipet over norsk finansnæring for noen år siden, med «helvetesuker» hvor man nærmest skulle opp klokken fem for å løpe en maraton, for å kunne prestere best mulig på jobben etterpå.

– Hvis det hadde vært en enkel løsning her, så hadde man ikke trengt noe ekstra kompetanse. Dette handler om finne de menneskelige faktorene som både er begrensende, men som også gir muligheter. Dette handler om det mentale, sier Meland.

Han står også bak boken «Stillhetens råskap» hvor han gir innsikt i hva mindfulness er og hvordan dette kan være et virkemiddel for å kunne stå støtt når man skal ta viktige beslutninger.

En forvalter på hoppkanten

Meland har blant annet jobbet mye med hoppere, og både han og Tangen sammenligner det å ta investeringer med hoppsporten.

– Man måler egentlig ikke lengde i hopp, selv om det på TV ser slik ut. Egentlig kartlegger man i stedet nøyaktig alle prosessene før man når hoppkanten. Hva er tilfeldigheter, hva gikk bra, hvor har man noe å hente og hva kan man ha oversett. I toppidretten går man på individet for å få team-effekt, sier Meland.

– Det skal være mer fokus på prosess enn på resultater. Når man gjør det, er det lettere å gå tilbake og se på feilene du gjorde, legger Tangen til.

– Når vi 28. januar legger frem resultatene til Oljefondet, så viser vi da hvor langt vi har hoppet. Det interessante er jo imidlertid prosessene og hvordan vi kom dit, sier Tangen.

Idrettspsykolog Anders Meland har i en årrekke jobbet med toppidrettsutøvere og jagerpiloter. – Det de fleste er redde for er at de ikke får ut det de er gode for, sier han.

Idrettens hang til å analysere alle detaljene i en prestasjon, og såkalt debrife, er noe Tangen mener er direkte overførbart til finans hvor hver enkelt investering kan deles opp i flere punkter som igjen må analyseres.

– Du kan blant annet se på hvordan selskapsmøtene gikk, forberedelsene du gjorde, hvordan du leste makrobildet. Det er en rekke forskjellige ting man må se på, og så kan man gi seg selv karakter på alle delene av prosessen. Du kan ikke bare debrife ved å si at nå tapte jeg penger. Du må finne ut hvorfor du gjorde det. Var det det at du hadde kjøpt noe som alle var enig i at var en bra investering, var det at du tok for lite risiko fordi du for eksempel hadde tapt penger de foregående 12 månedene? Alle disse tingene går inn i denne typen tankegang.

Psykolog Anders Meland (til venstre) skal blant annet gjøre det mer vanlig blant forvalterne i Oljefondet å snakke om sine feil og svakheter.

Risiko og simulering

Meland er i første omgang ansatt i en 60 prosent stilling, og vil resten av tiden fortsette jobben hos Olympiatoppen og Idrettshøyskolen.

Tangen håper Meland også kan bidra til å skape trygge rammer rundt det å ta risiko.

– Det handler ikke om at Oljefondet skal ta mer risiko, det handler om at individer skal føle det bedre med å ta risiko, sier Oljefond-sjefen.

Meland tror finansbransjen også kan lære av hvordan idretten kontinuerlig simulerer og visualiserer de øvelsene de gjør og skal gjøre.

Investeringsprosessen i Oljefondet har millioner av datapunkter som gjør den sporbar og etterprøvbar. Planen er å bruke mer simulering av investeringer i Oljefondet.

– I idretten bruker vi jo mye simulering. Vi designer mentale treningsprogrammer som er knyttet til hvilke steder man ser individene blir utfordret. Så kan man lage individuelle programmer der de virkelig får trent på hoppkanten sin, som egentlig handler om å ta beslutninger i utfordrende situasjoner, sier Meland.

– Jeg tror alt henger sammen her. Man vet jo at alle typer tankeprosesser, også når det handler om å kjøpe eller selge, påvirkes av noen psykologiske faktorer. Man tenker både på hvordan det gikk i forrige hopp, og hva man vet om det. Om man prøver noe og feiler flere ganger, har man en tendens til å bli defensiv eller endre strategi uten kanskje nødvendigvis være klar over det selv, sier Meland.

Hjalp gjennom mediestormen

I den populære serien Billions på HBO har den etter hvert så mye omtalte hedgefond-profilen Bobby «Axe» Axelrod et side-kick i sin hus-psykolog Wendy Rhoades, en dame som til tider er like knallhard som sin sjef. Til hennes kontor kommer de tøffe forvalterne når de er usikre på egne prestasjoner eller står fast i en posisjon i markedet.

– Er du Tangens Wendy?

– Hehe, jeg har fått så mange kommentarer på det, men jeg har faktisk ikke sett serien, jeg burde kanskje det, sier Meland.

Heller ikke Tangen har sett serien.

– Men jeg har jobbet med sportspsykolog i så mange år, jeg har sett den effekten det har og mener det er en naturlig ting å gjøre. Jeg tror den robustheten jeg har fått av dette, er en av grunnene til at jeg kunne stå i den mediestormen jeg sto gjennom i fjor. Du lærer deg noen mekanismer som gjør at du takler motgang mye bedre.

