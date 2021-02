Kronen svekkes etter oljepris- og børsfall

Dollaren har blitt 27 øre dyrere siden onsdag.

Den norske kronen svekker seg mot euro og dollar. Fredag kveld koster en euro 10,44 kroner, mens prisen på en dollar ligger på 8,64 kroner.

Siden onsdag er dollaren blitt 27 øre dyrere, en kronesvekkelse på omtrent 3 prosent. Mot euro er det en svekkelse på i overkant av to prosent disse to dagene.

I et notat fra torsdag kommenterer Nordea Markets at kronekursen nå handles i takt med oljepris og det globale aksjemarkedet.

– Mens aksjer har betydning på kort sikt, fortsetter oljeprisen å være den viktigste faktoren for kronekursen over tid, i tillegg til renter, skriver Nordea Markets.

Fredag kveld er oljeprisen ned i underkant av 3 prosent til 65 dollar fatet.

I aksjemarkedene har det vært en tidvis turbulent uke. Torsdag bød på et kraftig nedsalg av aksjer på Wall Street, noe som smittet over til Norge fredag. Oslo Børs endte uken med årsverste, ned 1,96 prosent for dagen.

Med høyere oljepris, kombinert med at Norges Bank etter hvert vil heve renten fra dagens rekordlave nivåer, forventer meglerhuset derfor en styrking av kronen mot euro de kommende årene.

Når det gjelder kronen målt mot dollar har Nordea Markets imidlertid skiftet syn. Fordi de forventer at også dollaren vil styrke seg i tiden som kommer, tror de nå på sidelengs utvikling i forholdet til den norske kronen.

