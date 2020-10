Verste børsdag siden juni på Wall Street

Heller ikke Wall Street slapp unna den blytunge børsdagen. Mangelen på krisepakke samtidig som flere land stenger ned får skylden.

28. oktober 2020

Allerede fra start falt alle de tre toneangivende indeksene på Wall Street kraftig. Helt på tampen av dagen kom det et brått børsfall som bidro til at det ble den verste børsdagen i USA siden 11. juni.

Slik endte dagen på de amerikanske børsene:

S&P 500 dundret ned 3,52 prosent

Nasdaq falt 3,73 prosent

Dow Jones endte ned 3,43 prosent

Børser verden over har vendt markant nedover i løpet av dagen. I Europa endte børsene i både Frankfurt og Paris kraftig ned.

Også på Oslo Børs ble det kraftig nedgang, med Hovedindeksen ned 3,19 prosent. Børsen her hjemme ble også preget av negativ utvikling for oljeprisen, som i skrivende stund er ned 4,10 prosent til 39,02 dollar fatet.

Økte smittetall

Den brede nedturen kommer mens flere og flere land melder om smitteoppblomstring, som igjen fører til strengere innskjerpinger.

Dette gjelder også USA, der smittetallene har hatt et rekordhøyt snitt den siste uken, ifølge CNBC.

Uroen i markedet har bidratt til at investorer har søkt til statsobligasjoner for sikkerhet, og renten på den amerikanske tiåringen har i løpet av dagen falt til 0,75 prosent.

Samme dag har den såkalte «fryktindeksen» Vix, som måler svingninger i markedet, steget 19,25 prosent. Den er nå på 39,77 poeng, sitt høyeste nivå siden 11. juni.

Microsoft falt nær fem prosent etter tallslipp

Tirsdag kveld kunne teknologikjempen Microsoft legge frem et sterkt resultat. Tallene viste at omsetningen endte på 37,15 milliarder dollar, en oppgang på mer enn 12 prosent mot året før. Oppturen kom blant annet etter fortsatt sterk vekst for selskapets skytjenester.

Resultatet per aksje endte i samme periode på 1,82 dollar, opp fra 1,38 dollar per aksje året før.

På tross av det sterke resultatet falt Microsoft-aksjen nesten fem prosent på Wall Street onsdag.

Microsoft er det første av de største teknologiselskapene som legger frem tall. Torsdag kveld kommer både Apple, Amazon, Alphabet og Facebook med sine resultater for forrige kvartalsperiode.