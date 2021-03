Norse Atlantic har signert leasingavtale for ni Dreamlinere med AerCap

Den nye langdistanse-satsingen med Norwegian-gründerne Bjørn Kjos og Bjørn Kise på laget har sikret seg ni Dreamliner-fly.

Norse Atlantic-direktør Bjørn Tore Larsen.

Norse Atlantic har signert leasingavtale på seks Boeing 787–9 og tre Boeing 787–8 med leasinggiganten AerCap, ifølge en børsmelding.

Planen til Norse har vært å bruke deler av Norwegians flåte med Dreamlinere til å fly til på tvers av Atlanterhavet til store amerikanske byer for en billig penge.

Norwegian har i en årrekke leaset Dreamlinere fra nettopp AerCap, som ble aksjonær i Norwegian som følge av selskapets krise.

Det ferske flyselskapet planlegger å få levert det første flyet før sin første flytur, som er planlagt i desember 2021.

Alle flyene skal være levert senest ved utgangen av første kvartal 2022.

Leasingavtalen strekker seg over rundt 8 år for 787–8-flyene og rundt 12 år for 787–9-flyene.

– Vi er begeistret over å samarbeide med en markedsleder som AerCap for å leie vår første flåte med Dreamlinere. Norse Atlantic Airways ser frem til å tilby våre passasjerer komfortable, rimelige, interkontinentale reiser om bord på disse toppmoderne flyene, sier direktør Bjørn Tore Larsen i børsmeldingen.

Kjos og Kise satser på nytt

Flyselskapet ble etablert i februar i år med Norwegian-gründerne Bjørn Kjos og Bjørn Kise på laget.

Bjørn Kjos (t.v.) og Bjørn Kise (t.h.) var henholdsvis direktør og styreleder i Norwegian. Nå satser begge på en ny langdistansesatsing gjennom flyselskapet Norse Atlantic.

– Jeg vil absolutt ikke gjøre noe som er til skade for Norwegian. Jeg hadde ikke vært med på dette hvis jeg ikke følte det var vinn-vinn for Norse og Norwegian, sa Bjørn Kjos til E24 i midten av mars.

– Jeg ser disse selskapene som en samlet satsing. Hvis ikke Norwegian vil og kan satse på langdistanse, så er det veldig bra at Bjørn Tore (Larsen, journ.anm.) og teamet gjør det. Dette er en vinn-vinn for begge selskapene, sa Kjos.

Vil gå på børs i april

Norse forventer å børsnoteres på Euronext Growth, som er underlagt Oslo Børs, den 12. april.

Norse blir da det fjerde flyselskapet på Oslo Børs etter SAS, Norwegian og Flyr.

