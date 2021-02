Banken sendte SMS om forfalt lån til 4000 andre

SMS-er fra Sparebanken Vest er på vidvanke: Banken har sendt ut betalingspåminnelser om en navngitt kunde til minst 4000 personer.

Disse SMS-ene skal ha gått ut til flere tusen personer. Vis mer

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Jeg må ta det med banken først, sier den næringsdrivende bosatt nord for Bergen, når VG ringer ham.

Sparebanken Vest sendte torsdag morgen ut «vennlige påminnelser» om at han har et lån som mangler innbetaling ved forfall.

Datatilsynet fikk torsdag formiddag avviksmelding fra Sparebanken Vest.

– Det høres absolutt ut som et meldepliktig brudd på personopplysningssikkerheten, sier kommunikasjonsdirektør i Datatilsynet Janne Stang Dahl.

– Klart uheldig

Hun sier at det ikke er uvanlig at banker og kredittinstitusjoner sender personopplysninger på SMS, men mener det kan stilles spørsmål om det er nødvendig å ha navn i denne typen SMS.

– Det er viktig å sørge for at meldingen havner hos rett mottaker. Det er klart uheldig at så mange har fått opplysninger om en enkeltpersons private økonomi på denne måten, sier kommunikasjonsdirektøren i Datatilsynet.

Rolf Tamber er en av over 4000 personer som fikk SMS-er tidlig torsdag morgen.

– Alt er feil. Jeg får en melding jeg ikke skulle fått i det hele tatt med informasjon jeg ikke skulle sett. Det er ikke bra, sier Tamber til VG.

Han fikk fire likelydende sms-er i løpet av en time.

– Jeg ringte Sparebanken Vest. Før jeg fikk sagt hva det gjaldt, spurte kundeveilederen om jeg hadde fått sms. Han ba meg se bort fra meldingene, sier Tamber.

– Grov feil

Han er ikke selv kunde i Sparebanken Vest. Det er heller ikke en 27-åring i Oslo, som fikk de samme fire SMS-ene fra klokken 0643 torsdag morgen.

– Jeg opplever feilen som ganske grov og veldig uheldig for ham, sier Oslo-mannen.

Han ble først stresset ved tanken om han kunne være utsatt for id-tyveri.

– Så tenkte jeg om jeg var tilknyttet et lån til en fyr jeg ikke visste hvem var. Det må være dumt for ham som fikk lånestatusen kringkastet til alle.

27-åringen kontaktet Sparebanken Vest, som ba ham se bort fra betalingspåminnelsen.

Vet ikke årsaken

– Vi ble kjent med dette på morgenen i dag og gjorde umiddelbart tiltak for å stanse utsendelser av sms. Dette er selvsagt svært beklagelig, sier kommunikasjonssjef Johannes Dobson i Sparebanken Vest til VG.

NRK omtalte saken først.

– Omfanget av kunder som har mottatt en feilsendt melding, er om lag 4000, sier Dobson.

Han sier det er for tidlig å si hva som er årsaken til hva som har skjedd.

Beklager på det sterkeste

De 4000 kundene som fikk den aktuelle SMS-en, fikk torsdag formiddag en ny SMS der Sparebanken Vest på det sterkeste beklager feilsendelsen.

– Vi kan forsikre deg om at innholdet i denne SMSen ikke har noe med deg å gjøre, så du kan trygt se bort fra dette, skriver banken.

Datatilsynet er opptatt av hvilke tiltak som ble satt inn da sikkerhetsbruddet ble oppdaget, hvordan de berørte er informert og om feilen skyldes systemsvikt eller menneskelig svikt.

Publisert: Publisert: 4. februar 2021 09:58 Oppdatert: 4. februar 2021 10:55