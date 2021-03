Norske meglertopper tjente over 17 millioner kroner hver i fjor

ABG Sundal Colliers toppledelse økte lønnen sin betydelig i 2020. – Vi er i en ganske unik situasjon nå, sier styreleder Knut Brundtland.

Norgessjef Peter Straume i ABG Sundal Collier fikk en variabel utbetaling på over 11 millioner kroner i fjor. Det kom på toppen av en fastlønn på seks millioner kroner. Vis mer byoutline Marius Lorentzen / E24

Meglerhusene har hatt nok å gjøre det siste året, med et rush av kapitalinnhentinger og børsnoteringer.

I 2020 ble til sammen 54 selskaper børsnotert i Oslo, det nest høyeste antallet noensinne. I år har noteringsboomen fortsatt i full fart.

Blant de mest aktive i fjor var ABG Sundal Collier.

Det samme året tjente toppledelsen til meglerhuset på syv personer til sammen 33 millioner kroner i fastlønn og 45 millioner kroner i variabel lønn, samlet 78 millioner kroner, ifølge årsrapporten lagt frem torsdag.

Året før var tallene henholdsvis 24 millioner kroner og 27 millioner kroner, samlet 51 millioner kroner. Da fordelt på åtte personer ettersom Jonas Ström tok over som toppsjef i mai.

– Det er en konsekvens av resultatene i 2020. Vi fikk mange oppdrag og hadde et rekordår, sier styreleder Knut Brundtland til E24 om lønnshoppet.

Styreleder Knut Brundtland i ABG Sundal Collier. Han omtaler 2020 som et «ekstraordinært år». Vis mer byoutline Roald, Berit / NTB scanpix

Over 17 mill. for to stykker

De best betalte var norgessjef Peter Straume og sjef for investment banking, Are Andersen.

De to tjente overkant av 17 millioner kroner hver i fjor, der noe over 11 millioner kroner var variable utbetalinger, slik som bonuser.

Straume var ikke en del av toppledelsen i 2019, mens Andersen da hadde en fastlønn på tre millioner kroner og en variabel lønn på 5,3 millioner kroner.

Bak følger toppsjef Jonas Ström med en fastlønn på drøyt 6,2 millioner kroner og en variabel lønn på 6,3 millioner kroner i 2020.

Analysesjef John Olaisen hadde også et godt økonomisk år i ABG, med en fastlønn på 4,5 millioner kroner og en variabel utbetaling på 6,9 millioner kroner.

Alle i toppledelsen eier også et ulikt antall aksjer eller såkalte forwardkontrakter i ABG Sundal Collier, som har steget rundt 140 prosent på børs siden årsskiftet 2019/2020.

Straume hadde torsdag ettermiddag ikke anledning til å snakke med E24. Det har ikke lyktes å få kommentar fra Andersen og Olaisen.

– Formidabel innsats

Styreleder Brundtland omtaler 2020 «som et ekstraordinært år på mange måter». Han trekker frem at det er mange i ABG-ledelsen som har «gjort store individuelle bidrag» for å skaffe inntekter.

– Som ledelse må du klare å legge om arbeidsflyten, og det er en stor belastning på enkeltledere og organisasjonen når man jobber mye og på nye måter samtidig. Og det var ikke akkurat enkelt å få disse tingene sømløst gjennom vårt kontornett. Det har blitt gjort en formidabel innsats på å skaffe inntekter og legge om arbeidsflyten. Alt dette sammen reflekteres i lederlønningene, sier styrelederen.

Han trekker frem en sentral faktor for suksessen.

– I mars da det så veldig kaotisk og usikkert ut, fikk vi lagt hele vår distribusjon- og presentasjonsmodell over på video, og vi var blant de første som gjorde det fordi vi hadde en IPO (en børsnotering) av videokonferanseselskapet Pexip da. Det viste seg også gjennom året at selskapene likte denne effektive måten å kommunisere med mange på, istedenfor for å ta det en-til-en og gjennom roadshowene vi hadde, sier Brundtland.

– I en ganske unik situasjon

Brundtland forteller at årets høye lønningspose for ledelsen nok ikke er et engangstilfelle.

– Vi har sagt at 2021 tegner til å bli et godt år og da regner jeg med at ledelsen vår vil ha samme type avlønning, sier han.

Styrelederen mener ABG Sundal Collier nå har et godt utgangspunkt for å fortsette å tjene penger.

– Vi er i en ganske unik situasjon nå som investmentbank. Det er meget stor likviditet, stor investeringsinteresse og mange gode investeringscaser.

– Vi jobber på, og i fjor var vi den europeiske som hentet inn mest egenkapitalpenger i Europa i fjor, og der har du masse svære banker som Deutsche Bank og HSBC med et stort hjemmemarked, sier han.

ABG gjorde opp fjoråret med et resultat etter skatt på 464 millioner kroner, opp 82 prosent fra året før. Styret vedtok et utbytte på 83 øre per aksje i fjerde kvartal, noe som førte utbetalingen for 2020 opp i én krone per aksje, eller 471 millioner kroner.

Bonushopp for de ansatte

De ansatte ble også belønnet med en hyggelig årsbonus i mars.

ABG sluttet å rapportere detaljert om bonusutbetalinger i 2020, og oppgir nå kun samlede personalkostnader.

Disse var på 996 millioner i 2020, opp fra 730 millioner året før, og utgjorde nesten 3,5 millioner per hode for de 285 ansatte i Norge, Sverige og Danmark, ifølge kvartalsrapporten for fjerde kvartal lagt frem tidligere i år.

Basert på sannsynlig utvikling i fastlønn det siste året, anslo E24 da en samlet bonuspott til utbetaling på i overkant av 400 millioner kroner, etter at valutaeffekter, finansskatt og arbeidsgiveravgift er trukket fra.