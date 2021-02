Bekymret for Hydros norske valseverk: – Dette er viktige arbeidsplasser

Tillitsvalgte frykter at Hydro vil selge valseverkene sine. Terje Aasland (Ap) håper Hydro fortsetter å eie valseverkene i Holmestrand og på Karmøy.

Dette er Norsk Hydros valseverk i Holmestrand. Vis mer byoutline Norsk Hydro

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Norsk Hydro sliter med lønnsomheten i segmentet Valsede produkter (Hydro Rolling).

Forrige uke skrev E24 at Hydro fortsatt vurderer om denne virksomheten skal selges, deles opp eller slås sammen med et annet selskap i et «joint venture».

– Vi håper å få fullført det fortere heller enn senere, men vi vil komme tilbake til markedet når vi har de endelige resultatene, om vi eier, selger eller lager et «joint venture» her, sa finansdirektør Pål Kildemo i Hydro til E24.

Utsagnet bekymrer stortingsrepresentant Terje Lien Aasland (Ap), som nå har stilt næringsministeren et skriftlig spørsmål om saken.

– Jeg vil spørre næringsministeren hva hun tenker om dette, først og fremst for å vise at det er politisk oppmerksomhet rundt saken. Vi må følge med på utviklingen. Dette er viktige arbeidsplasser, både i Holmestrand og på Karmøy, sier Aasland til E24.

Terje Lien Aasland (Ap). Vis mer byoutline Fredrik Hagen

Les også Fem grep mot 2025: Slik vil Hydro bedre lønnsomheten

Har levert svake tall

De siste årene har resultatene i enheten for Valsede produkter (Hydro Rolling) vært svakere enn i flere andre Hydro-enheter.

Det underliggende driftsresultatet i Hydro Rolling var på 413 millioner kroner i både 2018 og 2019, men falt til 70 millioner kroner i fjor. Til sammenligning leverte flere av selskapets andre enheter et underliggende driftsresultat på over én milliard kroner i 2020.

Valseverket i Holmestrand har 400 ansatte og har vært i drift siden 1917. Her resirkuleres alle drikkeboksene som pantes i Norge. Anlegget lager alt fra telys til deler til byggenæringen.

Hydros valseverk på Karmøy har vært i drift siden 1968 og har 230 medarbeidere, og lager blant annet folie av metall det får fra selskapets smelteverk samme sted.

Andre anlegg i Hydros enhet for valsede produkter er Neuss, et tysk gjenvinningsanlegg for aluminiumsbokser, og Grevenbroich, hvor det blant annet lages deler til bilindustrien.

Dette bildet er fra Norsk Hydros anlegg i tyske Grevenbroich. Vis mer byoutline Kjetil Malkenes Hovland, E24

Les også Merkel åpnet Hydro-anlegg: – Det er anerkjennelse til norsk industri

Frykter leveransene fra Høyanger og Årdal

Aasland mener det er en fordel at Hydro-systemet står for flere av leddene i verdikjeden for aluminium. Anleggene for valsede produkter bearbeider blant annet aluminium fra Høyanger og Årdal, påpeker han.

– Jeg er først og fremst bekymret for den helhetlige tilnærmingen til håndteringen av aluminium i Norge som Hydro har hatt de siste årene, sier han.

– Blir det en helt annen aktør som kommer inn, så kan det selvfølgelig også slå ut på leveransene fra Høyanger og Årdal til disse anleggene. Jeg mener det vil være en styrke om disse bedriftene fortsatt er en del av Hydro-systemet, sier Aasland.

Les også Mener industrivekst kan kreve mer vindkraft: – Her ligger noen utfordringer

Ønsker trygghet for arbeidsplassene

Aasland understreker at det er Hydros styre som må bestemme hva som skal skje med Valsede produkter-enheten. Samtidig understreker han at staten har lagt mye til rette for at Hydro skal kunne styrke sin posisjon som industriaktør.

– Staten har lagt betydelig til rette for Hydro blant annet knyttet til selskapets oppkjøp av Vale, ordning med CO₂-kompensasjon og den kraftposisjoneringen som Hydro gjorde med å flytte Røldal-Suldal-kraftverket inn i et felles selskap med Lyse og unngå hjemfall, og ikke minst Enova-støtten til pilotanlegget på Karmøy.

– Da er det viktig at de kan skape trygghet rundt aktiviteten, investeringene og arbeidsplassene i Norge, legger han til.

Norsk Hydro har ikke noe nytt å melde om saken.

– Ingen beslutning er tatt, og denne prosessen går videre som vi tidligere har kommunisert, sier informasjonsdirektør Halvor Molland i Norsk Hydro til E24.

Les også Sterkere tall fra Hydro

– Formidabelt forbedringsarbeid

Også fagforeningene i Norsk Hydro er bekymret for de norske valseverkene, etter flere års gjennomgang og omfattende kostnadskutt og nedbemanninger på over 700 arbeidsplasser.

– Dette er en prosess som har pågått over tid. Hilde Merete Aasheim sa første dag på jobb at hun ville ha en gjennomgang av Valsede produkter-segmentet, sier hovedtillitsvalgt Sten Roar Martinsen i Norsk Hydro til E24.

– Men det er gjort et formidabelt forbedringsarbeid for å få opp lønnsomheten på de tyske anleggene. Og det forbedringsarbeidet begynner nå å vise resultater, sier han.

Les også Massesøksmål mot Norsk Hydro i Brasil

– Tjent penger hele veien

Martinsen viser til at de norske anleggene går med overskudd.

– De norske anleggene har tjent penger hele veien, for de har vært blodtrimmet. I fjor gikk de med solid overskudd begge to, og alle fagforeningene i Hydro mener det er strategisk feil å selge disse anleggene, sier han.

Han frykter at et salg av valseverkene vil kunne gå ut over selskapets strategiske satsing på resirkulering, siden en stor andel av resirkuleringen skjer nettopp i disse verkene.

– De to norske valseverkene er blant de grønneste jobbene vi har i Hydro, sier Martinsen.

Les også Etterlyser grønn industriavtale med staten: Tror eksportverdien kan dobles

Les også Kjemper om Equinors, Hydros og Panasonics batterifabrikk: – Hadde vært enormt viktig

Les også Forlater Hydro for direktørstilling i Reitan Handel