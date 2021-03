OSM Aviation-gründer Bjørn Tore Larsen starter nytt flyselskap: Vil fly med Kjos og Kise over Atlanteren

Norwegian klarte aldri å få ordentlig lønnsomhet i langdistanse til lavpris og måtte til slutt droppe satsingen under corona. Nå prøver Norwegian-gründerne Bjørn Kjos og Bjørn Kise seg på nytt, gjennom selskapet Norse Atlantic Airways.

Tidligere konsernsjef Bjørn Kjos (t.v.) og tidligere styreleder Bjørn Kise i Norwegian har nå investert i et nytt flyselskap som skal fly over Atlanterhavet. Vis mer byoutline Frode Hansen

En rekke kjente investorer med gründer Bjørn Tore Larsen i spissen lanserer nå et helt nytt lavprisflyselskap.

Selskapet satser på det Norwegian og mange andre har prøvd seg på før: Lavpris på langdistanse.

Norse Atlantic Airways skal i første omgang tilby flyginger med Boeing 787 Dreamliner-fly mellom Europa og USA. På sikt er ønsket å utvide til Asia også.

De første flyene skal etter planen ta av i desember i år.

Foruten Bjørn Tore Larsen, er Bjørn Kjos og Bjørn Kise blant de største aksjeeierne.

Det kommer frem i en pressemelding mandag. Flytypen er den samme som Norwegian brukte i sin langdistansesatsing, som nå er lagt ned.

Med etableringen av Norse blir Norwegian møtt av enda en norsk konkurrent. Lykkes de to nykommerne blir både Norwegian og SAS angrepet fra enda en front.

I oktober i fjor lanserte Erik G. Braathen, som også har vært styreleder i Norwegian, sitt nye selskap. Flyr skal satse på innenriksruter i Norge, samt de store og viktige rutene fra Norge til Norden og Europa.

I tillegg annonserte det store lavprisselskapet Wizz Air sin satsing på norske innenriksruter.

Bjørn Tore Larsen er i spissen for det nye flyselskapet. Her avbildet i en annen forbindelse, hentet fra OSMs nettsider. Vis mer byoutline OSM.no

Vil på børs

Norse Atlantic Airways er samtidig på vei mot Euronext Growth på Oslo Børs med solide investorer som allerede har tegnet aksjer for til sammen 24 millioner dollar.

– Vi har nå en historisk mulighet til å bygge opp et nytt flyselskap fra start. Når verden igjen åpner opp, vil det være behov for et nyskapende lavprisselskap i det interkontinentale markedet. Et selskap som staser på mer miljøvennlige fly med lavere forbruk av drivstoff, sier Bjørn Tore Larsen, selskapets gründer og administrerende direktør i pressemeldingen.

– Vi har bransjekunnskap og har sikret oss moderne Dreamlinere til svært gode betingelser. Norse Atlantic Airways skal gi folk flest en mulighet til å reise mellom kontinentene, uten at det skal koste for mye, fortsetter han.

I Norwegians fotspor

Norse Atlantic Airways skriver at de vil tilby ruter «som har vist seg å være både populære og lønnsomme».

I starten er det snakk om ruter til destinasjoner som New York, Los Angeles og Miami i USA, fra London, Paris og Oslo.

Ifølge Norse ønsker man å «utvide rutenettet til å også omfatte destinasjoner i Asia i takt med at flere Dreamlinere fases inn». Selskapet poengterer at ekspansjon og vekst «utelukkende skal skje basert på etterspørsel og lønnsomhet».

Dette er også en kjent rutestruktur hvis man ser tilbake på Norwegians historie. Selskapet fløy langdistanse mellom byene nevnt over, i tillegg til ruter til Thailand og Singapore.

For Norwegian endte det med at man måtte legge ned hele satsingen i januar 2021. Det ble vurdert som for finansielt risikabelt å fortsette med satsingen under dagens markedsforhold.

Selv om langdistansesatsingen gjennom årene har påført Norwegian store tap, hevdet selskapet at man hadde klart å få lønnsomhet på flere av rutene like før coronapandemien traff.

Selv om man har tenkt å bruke samme flytype som Norwegian, så vil ikke Norse ha et stort rutenett av europeiske ruter i ryggen som kan fôre langdistanserutene med passasjerer – slik Norwegian hadde.