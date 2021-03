Tesla-knekk på børs: Nicolay tar millionsjanse på kollaps

Privatinvestor Nicolay Grove mener Teslas børsfest går mot slutten og har nå inntatt en shortposisjon. – Er ekstra sårbar, sier han om elbilaksjen.

Nicolay Grove har jobbet som privatinvestor i aksjemarkedet i flere år. Han mener renteoppgangen vil fortsette og dermed sende aksjemarkedet nedover. Vis mer byoutline Adrian Nielsen

Sist uke forduftet årets oppgang i den massivt omtalte Tesla-aksjen etter noen turbulente dager på de amerikanske børsene.

Elbilselskapet var blant de store vinnerne i fjor med et byks på over 700 prosent.

Situasjonen fikk en rekke investorer som satser på kursfall, kalt shortselgere, til vedde mot Tesla-aksjen da de mente den hadde steget for mye.

Resultatet ble isteden stortap og flukt fra shortposisjonene for de negative spekulantene – en utvikling som fortsatte ved årsskiftet.

Dette er shortsalg: Når en investor selger aksjer «short» – selges i realiteten aksjer en ikke har.

Normalt gjør man samtidig en avtale med en annen aksjeeier om å «låne» et antall aksjer, slik at kjøperen er garantert å få aksjene levert.

Formålet med slikt shortsalg er å tjene penger på at aksjen faller i verdi, innen utlåneren av aksjer vil ha aksjer tilbake.

Shortselgeren må imidlertid betale en kompensasjon til den opprinnelige eieren – en slags leie. Vis mer vg-expand-down

– Ekstra sårbar

Nå mener privatinvestor Nicolay Grove at det er på tide å shorte Tesla-aksjen igjen.

Torsdag i forrige uke gikk 47-åringen short 1.000 Tesla-aksjer.

Kursen lå da på i overkant av 700 dollar per aksje, som tilsvarer en eksponering på rundt seks millioner kroner.

Grove forklarer posisjonen med oppgangen i de lange rentene og forventninger om inflasjon – som rystet aksjemarkedet sist uke.

Elon Musk-aksjen er tross den aller siste tidens nedtur fortsatt kraftig opp det siste året.

– Tesla-aksjen er da ekstra sårbar. Når rentene stiger så skal markedene ned, og hva er det da folk selger? Det er aksjene de har god gevinst i, og i Tesla er det veldig mange som sitter på store gevinster, sier Grove til E24.

– Nøyer meg med 50 prosent

Sist uke falt Tesla-aksjen til en kurs på 675,5 dollar. Grove sitter dermed på en papirgevinst, men han planlegger ikke å gi seg med det første.

– Michael Burry (investor som ble portrettert i filmen «Big Short», journ.anm.) tror at Tesla-aksjen skal falle 90 prosent, men jeg nøyer meg med 50 prosent. Jeg mener det er helt sannsynlig at Tesla-aksjen skal ned i 350 dollar. Så får jeg se om jeg har nerver til å holde ut så lenge.

Når man selger en aksje short, så selger man en aksje man ikke eier. Da satser man på å tjene på at den skal falle i verdi. Kursgevinsten blir forskjellen mellom hva man solgte aksjen for og så siden kjøper den tilbake for.

Dersom aksjen imidlertid stiger, taper shortselgeren penger og her er nedsiden i teorien uendelig.

– Det er skummelt. Plutselig smeller aksjen opp igjen og da sitter du der, advarer Grove.

Mandag stiger aksjen 4,18 prosent til 703,80 dollar ved 16.45-tiden.

Fakta om Tesla Amerikansk elbilprodusent som er børsnotert i New York.

Ble startet i 2003.

Har en markedsverdi på 648 milliarder dollar per børsslutt 26. februar 2021.

Markedsverdien betyr at Tesla er den klart største bilprodusenten – målt i verdien på børs.

I desember i fjor ble Tesla en del av den brede børsindeksen S & P 500.

I tillegg til å produsere elbiler, lager selskapet også batterier og solcellepaneler.

I Norge har Tesla solgt sine elbiler siden 2013. I mars i fjor passerte selskapet over 50.000 registrerte biler her til lands. Vis mer vg-expand-down

– Spinnvilt

Investoren mener de mange shortselgerne som brente seg kraftig i fjor «er flinke folk som kan regne».

– De kan finans og ser på tallene at dette er spinnvilt, sier investoren om prisingen av Tesla på børs.

Tesla-skeptikerne viser ofte til at selskapets inntjening fortsatt er lav, som betyr at aksjen koster mye per dollar selskapet tjener.

– Men det de ikke har tatt hensyn til er at Elon Musk er en fantastisk inspirator og markedsføringsmann. I tillegg er det disse forumene rundt omkring som pumper hverandre opp og driver slike aksjer til værs, fremhever Grove.

Privatinvestor Nicolay Groven i Oslo. Vis mer byoutline Adrian Nielsen

Tesla-sjef Elon Musk, som har vært svært kritisk til shorterne, har selv advart om at elbilaksjen prises til hva selskapet potensielt kan tjene av penger i fremtiden.

– Investorene gir oss mye kred for vår fremtidige lønnsomhet, men hvis de på hvilket som helst tidspunkt konkluderer med at dette ikke blir en realitet, så vil aksjen vår umiddelbart bli knust som en sufflé under en slegge, skrev Musk i en e-post til ansatte på slutten av fjoråret, ifølge CNBC.

Grove mener samtidig at Tesla har «revolusjonert bilverdenen» blant annet med måten de bygger bilene sine på, men er kritisk til kvaliteten på sluttproduktet.

Sikret Rec Silicon-gevinst

Groves shortposisjon i Tesla ble inngått rundt samme tid som han solgte seg ut av Rec Silicon med en gevinst på i overkant av 50 millioner kroner, forteller han.

Investoren har i flere år vært blant de store aksjonærene i silisiumprodusenten der Kjell Inge Røkkes Aker er dominerende eier.

– Jeg var litt misfornøyd, blant annet med driften av selskapet og fremtidsutsiktene. I tillegg skal markedet ned og også her er det mange som har fine gevinster som de kommer til å ta, forklarer Grove om salget.

