SAS tapte 696 millioner svenske kroner i mai

Flyselskapet SAS fortsetter å tape penger, men kontantbeholdningen øker.

SAS

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post

Saken oppdateres.

I mai kom tapet inn på 696 millioner svenske kroner. Det viser en oppdatering fra selskapet.

I perioden fra november i fjor til april i år tapte SAS rundt 4,2 milliarder.

I dagens oppdatering kommer det frem at flyselskapet tapte 4,9 milliarder mellom november og mai i år.

Les på E24+ Tre eksperter: Slik bør du investere når kronen er svak

Dermed kommer mai-tapet inn på 696 millioner svenske kroner.

Inntektene kom samtidig inn på 3,8 milliarder i mai måned.

Kontantbeholdningen ligger på 6,65 milliarder. Ved utgangen av april i år hadde SAS 5,6 milliarder i kontanter og lignende. Pengene har rent ut siden oktober i fjor da selskapet hadde 8,65 milliarder i kassen.

Den månedlige rapporten legges frem i forbindelse med selskapets konkursbeskyttelsesprosess konkursbeskyttelsesprosessEn amerikansk rettsprosess der et kriserammet selskap i en periode er beskyttet mot at kreditorer slår det konkurs. i USA. Flyselskapet søkte om konkursbeskyttelse (chapter 11) sommeren 2022.

Milliardtap

I starten av juni la SAS frem tall for selskapets andre kvartal. Resultat før skatt var på minus 1,4 milliarder svenske kroner, mot minus 1,6 milliarder svenske kroner på samme tid året før.

Driftsresultatet (ebit) falt til minus 986 millioner svenske kroner, fra minus 763 millioner svenske kroner året før. Inntektene gikk samtidig opp til 8,9 milliarder svenske kroner, fra 7 milliarder svenske kroner ved samme tid året før.

Les også Prispress endrer ferievaner: – Bulgaria er jo ikke det dyreste reisemålet

På forhånd var det samtidig kjent at flyselskapet tapte 892 millioner svenske kroner i februar, og 400 millioner i mars.

I en pressemelding skrev SAS at valutakurser og drivstoffpriser fortsetter å skape sterk motvind for selskapet.

SAS holder fast ved målet om inntekter på 40 milliarder i løpet av 2023. I 2026 venter selskapet en omsetning på 58 milliarder svenske kroner.

Forlenger fristen for kapitalinnhenting

I starten av april meldte flyselskapet at de ville starte prosessen med å hente inn friske midler til det rekonstruerte SAS.

Tidligere i juni meldte selskapet at de forlenger tidsfristen for å hente ny kapital med rundt fire uker. Fristen for potensielle investorer til å komme med endelig bud ble forskjøvet fra midten av august til 18. september.

SAS opplyste i en børsmelding at de har sett «stor interesse for å delta i prosessen fra

potensielle finansielle og strategiske investorer».

SAS er for tiden i en rettsprosess under konkursbeskyttelse i USA, for å rydde opp i gjelden. Flyselskapet har opplyst om at de streber etter å fullføre denne prosessen rundt årsskiftet, mens de tidligere har sagt «siste del av andre halvår».

Les også SAS-pilotene får ikke sete i viktig kreditorkomité