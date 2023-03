Oppdrettere snur opp på Oslo Børs

Flere av de store oppdrettsselskapene falt kraftig fra start etter at regjeringen la frem det endelige forslaget til grunnrenteskatt for havbruket. Nå har vinden snudd.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post

Oslo Børs startet dagen med oppgang tirsdag, og steg 0,7 prosent like etter åpningstid.

Klokken 10.30 stiger Hovedindeksen stiger 0,55 prosent.

Flere av de store oppdrettsselskapene falt kraftig rett etter børsåpning, men hentet seg noe inn igjen kort tid etterpå. Nærmere én time ut i handelsdagen snur sjømataksjene opp.

Slik ser det ut rundt klokken 10.30:

Salmar stiger 1,55 prosent.

Mowi er opp 0,96 prosent.

Lerøy Seafood stiger 1,79 prosent.

Grieg Seafood stiger 1,67prosent.

Austevoll Seafood er opp 1,78 prosent.

Bakkafrost stiger 0,23 prosent.

Salmar og Mowi er i skrivende stund også blant de mest omsatte aksjene på Børsen.

Les på E24+ Markedets «trygge havner»: – Meget gode odds

Vil ha lavere lakseskatt

Tirsdag la regjeringen frem det endelige forslaget til den omstridte grunnrenteskatten på havbruk, etter å ha fått et lass av innspill gjennom høringsrunden som utløp i januar.

I det ferske forslaget jekker regjeringen ned skattesatsen til 35 prosent, fra 40 prosent i det opprinnelige forslaget.

Inntekter skal baseres på markedsverdi på merdkanten. Selskapene skal selv sette disse for 2023.

Fra 2024 vil regjeringen ta sikte på å opprette et uavhengig prisråd. Et bunnfradrag på 70 millioner kroner skal sikre at bare selskaper med betydelig overskudd vil betale grunnrenteskatten.

– Vi øker andelen til vertskommunene, sammenlignet med hva vi sendte på høring, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) på en pressekonferanse.

Skatten får virkning fra 1. januar 2023.

Les også Høyre om lakseskatten: – Ikke godt nok

Sparebank 1 Markets ventet at oppdrettsselskapene vil se en moderat negativ kursreaksjon på Oslo Børs tirsdag, etter at regjeringen la frem en revidert grunnrenteskattesats på 35 prosent.

– Samlet sett vurderer vi den foreslåtte skatten som svakt negativt sammenlignet med markedsforventninger, skriver meglerhuset.

Sparebank 1 Markets anslår at markedet har diskontert en skatt på 30 til 35 prosent. Det mest negative i forslaget er imidlertid at lakseprisene som legges til grunn for beskatningen skal avgjøres av et normprisråd.

– Selv om dette er bedre enn en normpris basert på Nasdaq-priser, øker det risikoen for at oppdretterne blir beskattet for en for høy pris, skriver meglerhuset.

– Beskjeden endring

Jon Gunnar Pedersen i Arctic Securities sier til E24 at det ikke kom noen fundamentale endringer i det endelige forslaget til grunnrenteskatten.

Han kaller justeringen fra 40 til 35 prosent skattesats for beskjeden.

– Det er en tydelig appell til kommunepolitikere og skatteadvokater som vil kunne tjene på dette, og de små selskapene som vil slippe skatten helt frem til SV foreslår å endre på dette, sier han.

Les også SV «ser frem til å forhandle» om regjeringens skatteforslag: – Et skritt i feil retning

Endringen kommer ikke til å ha for mye å si, mener han.

– Det mest alvorlige i forslaget, er at bunnfradraget består.

Forvalter Jan Petter Sissener sier samtidig at han «ikke hadde de store forventningene» til det nye forslaget.

– Og det kom heller ikke. Det er bare en liten finjustering. Jeg tror nok at markedet blir skuffet, og legger til at han «ikke liker at spillereglene endres i etterkant», sa Sissener før børsåpning.

– Føyer seg inn i rekken av nærings- og kystfiendtlig politikk

Laksekjempen Salmar mener skatten bør legges permanent til side.

– SalMar sendte inn ett grundig høringssvar hvor man tydelig advarte mot regjeringens forslag til grunnrenteskatt. Forslaget er basert på at produksjon av mat er en grunnrentenæring som over tid høster ekstraordinær avkastning som ikke står i forhold til risiko. Dette stemmer ikke. Hele skatteforslaget hviler dermed på sviktende premisser, skriver oppdretteren i en børsmelding.

– Derfor bør grunnrenteskatten på havbruk i Norge legges permanent til side, fortsetter de.

Les også Frøya-ordfører frykter for øyas fremtid: – Alle planer for vekst og utvikling har blitt satt på vent

Mowi-sjef Ivan Vindheim mener det nye forslaget fra regjeringen endrer lite, og kjøper ikke premisset med at de «har gitt etter».

– Dette er bare flikking og endrer ingenting. Så dette er veldig skuffende, men dessverre ikke uventet. Det viser bare at høringsrunden ikke var reell, sier Vindheim til E24.

Vindheim er krystallklar på at forslaget kommer til å få store Vindheim er krystallklar på at forslaget kommer til å få store negative konsekvenser for den norske havbruksnæringen.

– Med disse rammevilkårene går det selvfølgelig ikke. Men dette føyer seg bare inn i rekken av nærings- og kystfiendtlig politikk fra Støre-regjeringen, sier Vindheim.

Oljeprisen har styrket seg

Nordsjøoljen Brent steg med rundt tre dollar fatet til 77 dollar fatet mandag kveld, ifølge Infront. Flere analytikere peker på at frykten for bankkrise ser ut til å å ha dempet seg noe i starten av uken.

– Krystallkulen ble tåkelagt av bankkrisen, men viser nå en profittmulighet, sier Manish Raj i Velandera Energy Partners ifølge Marketwatch.

Et fat nordsjøolje (brent spot) handles nå for rundt 77,5 dollar, en nedgang på 0,3 prosent siden midnatt.

Les også Salmar-tillitsvalgt: – Her i gangene er det negativ stemning