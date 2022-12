34 rikinger har flyttet ut i år – tok med seg 30 milliarder i ligningsformue

Kjell Inge Røkke er ikke lenger den rikeste nordmannen i skattelistene, men blant utflytterne er tronen hans.

Francis Stückrath Hay, Kjell Inge Røkke og Jørden Dahl er blant de rikeste utflytterne i år, ifølge skattelistene fra 2021.

Onsdag morgen ble skattelistene for 2021 sluppet.

Også formuende nordmenn som i løpet av 2022 har flyttet ut av landet, er med i ligningstallene.

Blant nordmenn som i løpet av de siste ti årene har hatt over 100 millioner kroner i ligningsformue, er det nå 32 som har flyttet fra Norge i løpet av 2022. I tillegg kommer de to barna til Magnus Reitan, som nylig fikk overført store deler av hans formue. I sum har disse 34 en ligningsformue på over 30 milliarder kroner.

Øverst på listen er naturligvis Kjell Inge Røkke – den mest profilerte av de etter hvert mange formuende utflytterne den siste tiden.

Les på E24+ Se oversikt: Dette tjente de 1000 best betalte advokatene i 2021

Røkke varslet i midten av september, i et brev til aksjonærene i Aker ASA, at han hadde valgt Lugano i Sveits som sitt nye bosted.

Med seg tar han hele 17,8 milliarder kroner i ligningsformue. Røkke står samtidig oppført med en inntekt på 92 millioner kroner, og har betalt 181 millioner kroner i skatt.

Og Røkke er langt fra alene om å ha flyttet til Sveits i år. Landet, som ifølge Tax Justice Network rangeres som verdens femte største skatteparadis, har tiltrukket seg 28 formuende nordmenn bare i år.

Disse er med på listen E24 har inkludert alle som siden 2010 har hatt en skattbar formue på over 100 millioner kroner i ett eller flere år, og som i år har flyttet ut av landet. Det er gjort tre unntak: Søsknene Kristoffer og Viktoria Reitan er med i listen fordi deres far Magnus Reitan tidligere i høst varslet at han ville overføre nesten hele sin formue til barna. Han sto i 2021 oppført med en ligningsformue på 4,9 milliarder kroner. I tillegg er eiendomsmilliardær Kim Erla inkludert på listen, til tross for hans «beskjedne» 26,9 millioner kroner i formue: I vedtektene til Erla Eiendom Holding har Erla en forkjøpsrett på aksjer. Den gir ham mulighet til å kjøpe tilbake datteren og sønnens aksjer i familieselskapet til en rimelig penge. I så fall vil Kim Erlas ligningsformue brått hoppe opp til rundt 800 millioner kroner. Vis mer

Les på E24+ Dette tjente analytikerne på Oslo Børs i 2021

Sector Alarm-gründer til Lugano

Blant årets utflyttere med over milliarden i ligningsformue får Røkke kun selskap av én annen: Sector Alarm-gründer Jørgen Dahl.

Dahl meldte selv flytting til Lugano i november, ifølge Folkeregisteret.

Kapital har beregnet Dahls formue til å ligge rundt 12 milliarder kroner. Han begynte med salg av sikkerhetslåser på 90-tallet, og har bygget seg sakte, men sikkert opp, skriver bladet.

Ifølge årets skattelister hadde Dahl en formue på 2,3 milliarder i 2021. Han står oppført med en inntekt på 129,8 millioner kroner og har betalt 61 millioner kroner i skatt.

Les også 41 rikinger utflyttet på to år - disse kommunene berøres

Trønder til Hergiswil

På tredjeplass, målt etter ligningsformue blant utflyttede rikinger, kommer trønderen Francis Stückrath Hay.

Eiendomsmilliardæren flyttet i fjor til «Norges Monaco, Bø i Vesterålen, men har siden vendt snuten mot Sveits. For ham ble nytt bosted i Hergiswil.

I 2021 hadde Hay en formue på 764 millioner kroner, etter en inntekt på 20,8 millioner. Hay betalte 9,3 millioner kroner i skatt i 2021.

Hay er eier og styreleder i eiendomsselskapet Norinvest, som besitter et femtitalls eiendommer i og rundt Trondheim.

Trønderen er tett fulgt av eierne av Norges største barnehagekonsern, ekteparet Hans Jacob og Randi Sundby. De to avviste overfor E24 at de reiste til Sveits på grunn av skattetrykket i Norge.

For 2021 står de oppført med henholdsvis 707 millioner og 698 millioner kroner i ligningsformue.