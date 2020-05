Wall Street fortsetter fallet

Trump-trusler mot Kina senker det amerikanske aksjemarkedet fredag.

USA-børsene hentet i april inn store deler av coronaraset fra i vinter. Vis mer JOHANNES EISELE / AFP

Publisert: Oppdatert: 1. mai 2020 20:45 , Publisert: 1. mai 2020 15:46

Slik utvikler de toneangivende USA-indeksene seg klokken 20.35 norsk tid:

S&P 500 ned 2,8 prosent

Dow Jones ned 2,4 prosent

Nasdaq ned 3,2 prosent

Trump-trusler

Fallet skjer etter at USA-president Donald Trump har truet Kina med ytterligere tollsatser på kinesiske importvarer, da han mener å ha sett bevis på at coronaviruset kommet fra et laboratorium i Wuhan.

Dermed frykter investorene at handelskrigen mellom de to stormaktene skal blusse opp igjen, ifølge amerikanske medier.

Også torsdag ramlet USA-børsene. Da på grunn av krisetall fra det amerikanske arbeidsmarkedet.

Les også Pilotstudentenes fremtidsutsikter snudd på hodet: – Ingen som går rett ut i jobb nå

Oljeresultater

Det ble lagt frem oljeresultater før børsåpning.

Exxon Mobil tapte penger i årets første kvartal, der det leverte et underskudd på 610 millioner dollar.

Det i stor grad på grunn av nedskrivninger i kjølvannet av oljepriskollapsen. I samme periode i fjor la Exxon frem et overskudd på 2,35 milliarder dollar.

Chevron la frem et overraskende sterkt resultat på 3,6 milliarder dollar, tilsvarende 1,93 dollar per aksje. Det skjedde etter at selskapet omsatte for 31,5 milliarder dollar i kvartalet.

På forhånd var det ventet et resultat per aksje på 0,68 dollar, samt inntekter på 29,38 milliarder dollar, ifølge Refinitiv, skriver CNBC.

Gigantene Amazon og Apple la frem kvartalstall etter børsslutt torsdag. Aksjene faller henholdsvis 6,9 prosent og 0,9 prosent fredag.

Les også Amazon med kraftig vekst i første kvartal

Les også Apple maktet å vokse på tross av virusuro