Rekordkvartal for Apple

iPhone-produsenten leverte rekordhøye inntektstall i andre kvartal, og annonserer samtidig en aksjesplitt.

SETTER NYTT MÅL: Apple vil bli karbonnøytralt innen 2031. Vis mer Thomas Peter / REUTERS

Publisert: Oppdatert: 31. juli 2020 00:37 , Publisert: 30. juli 2020 22:38

Apple-inntektene økte til 59,7 milliarder dollar, som tilsvarer 542 milliarder kroner i forrige kvartal. Det er en økning på 11 prosent til tross for produksjonstrøbbel under coronakrisen.

Det viser kvartalstallene som ble publisert torsdag kveld. Apple opererer med avvikende regnskapsår, og det er derfor omtalt som deres tredje kvartal.

– Apples rekordkvartal i juni var drevet av tosifret vekst i segmentene produkter og tjenester, og vekst i hvert av våre geografiske segmenter, sier Apple-sjef Tim Cook i en kommentar i kvartalsrapporten.

Driftsresultatet havnet på 12,85 milliarder dollar i kvartalet, ned fra 13,45 milliarder kvartalet før. Også på bunnlinjen falt resultatet, fra 11,6 milliarder dollar til 11,3 milliarder dollar.

Aksjesplitt: Én blir til fire

Selskapets styre har også godkjent en aksjesplitt i selskapets tredje regnskapskvartal. Det vil si at én Apple-aksje vil bli gjort om til fire.

Ettersom aksjen handles til over 400 dollar i etterhandelen som følge av den positive kvartalsrapporten, kan aksjonærene vente å kunne kjøpe flere aksjer til omtrent 100 dollar per aksje, avhengig av hva aksjen handles for mot slutten av august.

Hver aksjonær ved 24. august 2020 vil motta ytterligere tre aksjer for hver aksje som er eid på datoen, og handelen på splittjustert basis vil starte 31. august.

Dette er selskapets femte aksjesplitt siden de gikk på børs. Første gang grepet ble gjort var i 1987.

Vil bli karbonnøytralt

Selskapet skriver også i rapporten at de ønsker å bli karbonnøytrale innen 2030.

Karbonnøytralitet betyr at CO₂-utslipp ett sted skal kompenseres med redusert utslipp et annet sted.

– Vi lever etter prinsippet om at det vi lager og gjør skal skape muligheter, og forlate verden bedre enn vi fant det, sier Cook i rapporten.

Apple har opplevd produksjonsutfordringer i andre kvartal som følge av coronaviruset. Investorforventningene til antall iPhone-er solgt er lave og man er innforstått med at neste generasjon blir en måned forsinket, uttalte fondsforvalter Erling Haugan Kise i DNB Teknologi til E24 tidligere denne uken.