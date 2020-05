Lerøy-resultatet ble over 100 millioner lavere enn ventet

Både driftsresultatet og omsetningen var betydelig høyere enn året før, likevel var det svakere enn analytikerne hadde anslått.

Vis mer Marit Hommedal / NTB scanpix

Publisert: Publisert: 14. mai 2020 07:01

Coronakrisen satte spor i driften til oppdrettselskapet Lerøy Seafood «gradvis gjennom første kvartal 2020 og videre inn i andre kvartal». Det opplyser selskapet i forbindelse med fremleggelsen av kvartalsrapporten torsdag.

Selskapets operasjonelle driftsresultat endte på 816 millioner kroner i kvartalet, en økning på i overkant av 110 millioner sammenlignet med samme kvartal i fjor. Likevel er det betydelig svakere enn anslagene fra analytikerne på 945 millioner kroner.

Det viser gjennomsnittet av estimater fra ti meglerhus, innhentet av Infront for TDN Direkt.

Omsetningen i kvartalet endte på 5,3 millioner kroner, noe som var rundt 250 millioner kroner svakere en analytikerne ventet. Det var likevel en tydelig fra året før da omsetningen endte på 4,75 milliarder.

– I første kvartal 2020 er inntjeningen i Havbruk og Villfangst høyere enn i samme periode i fjor, mens inntjeningen i VAPS&D (Vap, salg og Distribusjon red.anm.) er lavere, sier konsernleder Henning Beltestad i Lerøy Seafood i en kommentar.

Selskapet opplyser at ledelsen og styret ikke har kompetanse til å vurdere hvor langvarig coronasituasjonen vil være,men at det er «grunn til å anta at etterspørselen på sikt vil komme til historiske nivå og vokse videre derfra».