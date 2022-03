Myanmarske myndigheter har godkjent salget av Telenor Myanmar

Drøyt åtte måneder etter avtalen ble inngått, har Telenor nå fått godkjenningen selskapet trenger for å komme seg ut av Myanmar.

Telenor har blitt informert om at Myanmar Investment Commision har gitt den endelige godkjenningen av Telenor Myanmar til M1 Group, skriver selskapet i en melding fredag.

– Telenor må forlate Myanmar for å kunne etterleve våre verdier innen menneskerettigheter og ansvarlig forretningsdrift, og fordi lokale lover i Myanmar er i konflikt med europeiske lover, sier konsernsjef Sigve Brekke i Telenor i en uttalelse.

Brekke sier at sikkerhetssituasjonen er ekstrem og blir stadig verre, og at selskapet derfor må sørge for at man ikke øker sikkerhetsrisikoen for sine ansatte når de nå forlater landet.

– Med få tilgjengelige alternativer, anser vi salget av Telenor Myanmar å være det mest realistiske alternativet for å holde våre ansatte trygge. På grunn av den ekstreme situasjonen har vi svært begrensede muligheter, og med denne godkjenningen kan transaksjonen fullføres, sier Brekke.

Telenor besluttet å selge virksomheten i fjor, etter at militærkuppet i februar og menneskerettighetsbruddene i landet gjorde det for vanskelig å fortsette.

– Føler med folket i Myanmar

For å få godkjenningen har M1 Group blitt nødt til å finne en lokal majoritetseier. Denne partneren er Shwe Byain Phyu, som har blitt anklaget for å ha tettebånd til militærjuntaen i Myanmar.

– Telenor har ikke vært part i noen dialog mellom M1 og deres lokale partner, understreker Brekke.

Telenor skriver at sanksjonsundersøkelser gjennomført av eksterne konsulenter har forsikret telekomgiganten om at Shwe Byain Phyu og deres eiere ikke er under gjeldende internasjonale sanksjoner.

– Vi føler med samfunnet og folket i Myanmar som opplever en dypt alvorlig og ekstremt vanskelig situasjon. Å forlate Myanmar var en avgjørelse vi tok med tungt hjerte, og jeg vil takke våre ansatte og kunder for deres engasjement for Telenor gjennom årene i Myanmar, sier Brekke.

Telenors salg av den myanmarske virksomheten har vært gjenstand for mye kritikk, blant annet på grunn av Shwe Byain Phyus angivelige koblinger til juntaen.

Kontroversielt salg

I september kom det frem at militærjuntaen i Myanmar krevde at Telenor skulle aktivere overvåkning, såkalt «intercept»-utstyr, slik at myndighetene kunne holde oppsikt over kommunikasjonen i landet. Telenor har ikke kunnet si noe om slik overvåkning har funnet sted i påvente av salget.

Telenor ble også anmeldt av Forum for utvikling og miljø (ForUM). Paraplyorganisasjonen, som representerer rundt 50 norske utviklings- og fredsorganisasjoner, fryktet av sensitive persondata, spesielt knyttet til menneskerettighetsaktivister, skulle bli delt med juntaen.

Telekomgigantens Asia-sjef Jørgen A. Rostrup sa i et intervju med E24 i februar at selskapet i stor grad har etterkommet militærjuntaens ordre av hensyn til sikkerheten til de ansatte i landet.

– Hvem er jeg som skal kunne ringe til Myanmar og be noen gjøre en stenging eller sletting av data i en situasjon hvor der er direkte farlig å ikke adlyde ordre fra en bevæpnet militærmakt, sa Rostrup.

Han sa også at selskapet visste at de ikke har medvirket til forbrytelser mot menneskeheten.