I fem måneder har Spenn-aksjen vært suspendert. I dag ble handelen gjenopptatt

I mai skjøt aksjekursen til Spenn Technology rett til værs - og Stavanger-mannen Jens Glasø var på papiret god for over 10 milliarder kroner. Så ble det bråstopp.

Jens Glasø eier 21,5 prosent av selskapet Spenn Technology som i dag ble gjenåpnet for handel på den danske børsen. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Da handelen på Nasdaq First North-børsen i Danmark ble stoppet 9. juni, var kursen 2,16 danske kroner etter at den hadde vært oppe i 12,40 kroner på det meste i slutten av mai. På det tidspunktet var Stavanger-mannen Jens Glasø, som eier 21,5 prosent av selskapet, god for over 10 milliarder kroner på papiret.

Falt som en stein

I dag ble handelen gjenopptatt og kursen falt som en stein fra start. Klokken 10.00 - en time etter at børsen åpnet - var kursen nede i 0,398 danske kroner. En nedgang på hele 81,57 prosent.

Jens Glasø ser likevel optimistisk på framtiden.

– Spenn er godt rigget for framtiden. og selskapet er perfekt posisjonert til å skalere opp sine aktiviteter og forretninger, sier Stavanger-gründeren til Aftenbladet/E24.

Vipps i Afrika

Spenn Technology har tidligere profilert seg som Vipps i Afrika, og skriver på sine egne hjemmesider at ambisjonen er å tilby banktjenester til regioner der infrastrukturen er svak. I skrivende stund driver Spenn i Tanzania, Rwanda, Filippinene og Zambia gjennom lokale datterselskaper, og har ifølge egne meldinger rundt 1 million brukere.

Ifølge Glasø har selskapet i dag et samarbeid med flere banker i en rekke land hvor tilgangen til banktjenester er lav. Ved å bruke blokkjedeteknologi har selskapet utviklet et betalingssystem der kundene får delta i den digitale økonomien.

Spenn Technology har tidligere hatt et samarbeid med FN i Kakuma - en flyktningleir på grensen mellom Kenya og Sør-Sudan. Vis mer

Nye avtaler

– Vi er glade for å være tilbake og åpen for handel igjen. Vi har brukt suspensjonsperioden klokt og blant annet oppnådd enighet med organisasjonen Zanamaca for hvordan vi kan ta med 6 millioner Zanamaca-medlemmer over til Spenn. Vi har også kjøpt opp selskapet Kazang i Zambia, som gir vekst i dette markedet. Og senest i dag har vi offentliggjort at vi satser i Uganda som er et helt nytt marked for oss.

Videre i pressemeldingen sier Glasø:

– En vesentlig suksess-parameter, er at Spenn fokuserer på å inngå avtaler og partnerskap med selskaper som har et stort kommersielt og strategisk potensiale. Og jeg tror at disse selskapene ønsker å samarbeide med oss fordi vi er lokalt tilstede, har en sterk teknologisk plattform og en høy grad av tillit til at et samarbeid vil skape verdier for begge parter.

Identitetsbytte ga stopp

Årsaken til at handelen ble stoppet 9. juni var at Nasdaq First North-børsen i Danmark ikke var fornøyd med informasjonen Spenn Technology ga til markedet om et såkalt omvendt kjøp hvor aksjonærene i Glasøs gründerselskap, Blockbonds, blir tatt inn i Spenn Technology

– Det er snakk om det børsen kaller for et identitetsbytte i en såkalt «reverse take-over». Handelen av Spenn-aksjene er nå satt på vent mens Nasdaq foretar sin gjennomgang. Dette er en helt normal prosedyre og det er både riktig og viktig at dette blir gjort. Å være underlagt slike kontrollmekanismer gir oss som børsnotert selskap en ekstra verdi, sa Glasø til Aftenbladet/E24 i juli.