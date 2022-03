Equinor stenger Snorre B-plattformen etter jordskjelv i Nordsjøen som et føre var-tiltak

Dette gjør de etter at det ble registrert et jordskjelv i Nordsjøen mandag morgen.

Dette er Snorre B-plattformen.

Mandag morgen klokken 6.32 ble det registrert et jordskjelv mellom Stad og Færøyene i Nordsjøen.

Ifølge pressetalsperson i Equinor, Gisle Ledel Johannessen, merket Snorrefeltet til Equinor skjelvet på installasjonene, men det er ikke meldt om noen skader på plattformene eller havbunnen.

– Vi har stengt av Snorre B-plattformen som et føre var-tiltak, men det er ingen indikasjon på at noe er galt, sier Johannessen til E24.

Lars Ottemoller, professor i seismologi ved Universitetet i Bergen, sier til VG at skjelvet er målt til 4.4 i Richterskalaen, og 4.8 i Momentmagnitude-skalaen, og at det dermed per nå blir riktig å gi skjelvet en styrkegrad på 4.6.

Består av flere plattformer

Snorre B-plattformen ble satt i produksjon i 2001, og ligger syv kilometer nord for Snorre A-plattformen i Nordsjøen. Oljen fra Snorre B sendes gjennom et 45 kilometer langt rør til Statfjord B for lagring og eksport, mens gassen injiseres tilbake i reservoaret.

Snorre-feltet består av flere plattformer, inkludert Snorre A i sør, Snorre UPA sentralt på feltet, og Snorre B i nord.

I 2020 godkjente regjeringen at deler av strømforbruket til feltene Snorre og Gullfaks skulle forsynes med flytende havvind fra Hywind Tampen-prosjektet, som er under utbygging.

Feltet er operert av Equinor, som eier om lag 33,3 prosent. Petoro sitter på 30 prosent, Vår Energi på 18,6 prosent, Inpex Idemitsu med 9,6 prosent og Wintershall Dea med 8,6 prosent.

Blir gjort undersøkelser

NRK, skriver at jordskjelvet kunne kjennes i hele Vestland fylke. Oljedirektoratets geolog, Jan Stenløkk, sier til E24 at et skjelv på 4,6 er kraftig i Norge, men at plattformene i Nordsjøen er konstruert til å tåle mye mer.

– Det har vært et kraftig skjelv, jeg merket at det ristet godt, sier Stenløkk.

Gisle Ledel Johannessen i Equinor, sier at det nå gjøres undersøkelser på havbunnen ved plattformene i Nordsjøen.

– Vi har undervannsfartøy som er på havbunnen allerede nå og de har ikke meldt noen skader, men vi har enda ikke tatt stilling til når produksjonen kan komme opp igjen, sier han.