Bred oppgang på Wall Street

JP Morgan steg etter varsel om positive utsikter, og dro med seg flere bankaksjer på oppgangen.

I løpet av den amerikanske handelsdagen var det industritunge Dow Jones som ledet an oppgangen.

Slik endte dagen for de tre toneangivende indeksene:

Dow Jones steg 1,98 prosent

S&P 500 endte opp 1,86 prosent

Nasdaq endte opp 1,59 prosent

Porteføljeforvalter Paul Nolte i Kingsview Investment Management sier til Bloomberg at det var på tide at det kom en oppgang i markedene.

– Det vil sannsynligvis ikke bety slutten på nedgangen som begynte i starten av året, men et pusterom fra den vedvarende nedgangen de siste to månedene, sier han.

Oppgangen følger en avdempet avslutning på forrige uke. S&P 500 endte uken samlet sett ned like over tre prosent. Det var syvende uke på rad med nedgang for indeksen.

Ikke siden 2001 har den viktige indeksen falt like mange uker på rad.

Samtidig er S&P 500-indeksen nå nær såkalt «bear market», som innebærer at indeksen har falt 20 prosent fra toppen.

Børsuroen på Wall Street

I mars varslet den amerikanske sentralbanken Federal Reserve (FED) at de satte opp renten med 0,50 prosent. Dette markerte den første rentehevingen i landet siden 2018.

Samtidig varlset de ytterligere rentehevelser fremover. Bakteppet for rentehevingen er den høyeste prisveksten på 40 år i USA, i kjølvannet av pandemien og krigen i Ukraina.

Den voldsomme prisveksten, samt økte renter, har hatt store ringvirkninger på Wall Street denne våren.

Spesielt har teknologi- og vekstselskaper, der høyere renter gir en negativ effekt, fått et kraftig slag den siste måneden.

Siden årsskiftet har de tre hovedindeksene på Wall Street falt til minus, der den brede S&P 500 og industritunge Dow Jones er ned henholdsvis 16 og 13 prosent.

Verre er det for teknologi-indeksen Nasdaq som har falt over 26 prosent siden nyttår.

Bankaksjer stiger

Noen av selskapene ser likevel positivt på de økte rentene, blant annet storbanken JP Morgan, som mandag varslet at de ville nå deres finansielle mål tidligere enn planlagt grunnet høye renter.

Det er en helomvending fra januar-utsiktene da banken meldte om at disse målene ikke ville bli nådd før i 2023, i verste fall 2024.

Banken var den mest omsatte aksjen på Dow Jones mandag kveld, og steg over seks prosent i løpet av handelsdagen.

Samtidig ble bankene Bank og America og Citi med på oppgangen, og gikk opp med over 6 prosent.

Wells Fargo endte også opp over 5 prosent mandag kveld.