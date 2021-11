Aker BP med børshopp på 45 mrd. i høst: Forvaltere selger alt

Analytikerne er uenige om Aker BP-aksjen har mer å gå på etter det kraftige børsbykset så langt i høst.

Kjell Inge Røkke-kontrollerte Aker er største aksjonær i Aker BP. Sjefen for oljeselskapet er Karl Johnny Hersvik. Vis mer

«Vi økte vår posisjon i Aker BP i starten av september da aksjen hadde falt tilbake tross sterke energipriser. Vi tror at markedet underestimerer selskapets meningsfulle eksponering mot de høye gassprisene», skrev forvalterne i fondet Skagen Vekst i et notat til kundene tidligere i høst.

Det høynede veddemålet traff de godt med.

Oljeselskapet Aker BP, som har en markedsverdi på 126 milliarder kroner, er siden septembers første dager opp godt over 50 prosent på Oslo Børs – i takt med olje- og gasspriser som har steget kraftig.

Aksjehoppet tilsvarer en økning i markedsverdien på rundt 45 milliarder kroner i perioden. Det er et par milliarder mer enn det finansselskapet Storebrand prises til på Børsen.

Ny oljesatsing

Nå har Skagen Vekst-forvalterne Søren Milo Christensen og Alexander Stensrud solgt hele Aker BP-beholdningen og tatt gevinst.

Forvalterne forklarer valget om å selge blant annet med at «Aker BP-aksjen nå priser inn en langsiktig oljepris på over 80 dollar fatet».

– Vi solgte oss helt ut i forrige uke, da aksjen nådde vårt kursmål. Vi har isteden investert pengene i det kinesiske oljeselskapet CNOOC, der aksjen ikke har fulgt den sterke oppgangen vi har sett i oljeprisen i år. Hvis du tror på en langsiktig oljepris på 80 dollar, skal denne aksjen mer enn doble seg, skriver forvalter Christensen i en e-post til E24.

Aker BP-investeringen ble først gjort i fjor sommer, og siden da har oljeaksjen mer enn doblet seg.

Venter rekordutbytte

Analytikerkorpset er splittet om hvorvidt Aker BP-aksjen kommer til å stige videre, der flere har justert sine anbefalinger den siste tiden.

En oversikt hos analyse- og nyhetsbyrået Bloomberg viser at oljeaksjen har 10 kjøpsanbefalinger, 15 hold-anbefalinger og 1 salgsanbefaling.

Analytikerne Tom Erik Kristiansen, Johan Spetz og Synne Wesmann i Pareto Securities fremhever i en oppdatert analyse at Aker BP fortsatt er deres toppvalg blant store E & P-selskaper (leting og produksjon).

Samtidig opprettholdes kjøpsanbefalingen og kursmålet heves til 390 kroner.

Aker BP-kursen ligger på 349,8 kroner.

Neste år venter Pareto Securities et utbytte fra Aker BP på 50 kroner per aksje, eller rundt to milliarder dollar til aksjonærene – som er rekordhøyt for selskapet.

Arctic Securities har på sin side nylig nedjustert Aker BP-anbefalingen til hold, fra en tidligere kjøpsanbefaling.

Tidligere i høst har også meglerhus som SEB og Nordea Markets vraket kjøpsanbefalingen sin, blant annet på grunn av det kraftige kurshoppet.

«Står overfor en enorm transformasjon»

Skagen-forvalter Christensen er overordnet fortsatt positiv til olje- og gasselskaper på børs.

– Olje- og gassaksjer er generelt interessante for fundamentale investorer som oss. Som de siste 18 månedene tydelig illustrerer, fokuserer aksjemarkedet altfor mye på den nåværende spotprisen på olje, som gir gode muligheter for dem som tenker litt mer langsiktig, skriver han.

Christensen mener sektoren «åpenlyst står overfor en enorm transformasjon i forbindelse med det grønne skiftet»

– Mens Aker BP har vært klar på at deres fokus fortsatt er deres kjerne innenfor olje og gass, har mange av de store internasjonale oljeselskapene lagt frem planer om å investere store summer for å dreie forretningen mot det grønne skiftet. Hvorvidt det kommer fornuftig avkastning ut av disse investeringene, vil således være avgjørende for om man bør eie aksjene i årene fremover.