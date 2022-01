Equinor varsler nedskrivning på 15,8 mrd.

Nedskrivingen tas etter at selskapet har revidert estimatet for de utvinnbare reservene i Mariner-feltet.

TREDJE NEDSKRIVNING: Igjen ser Equinor seg nødt til å ta en nedskrivning på Mariner-feltet. Bildet er fra en tidligere anledning på Mariner A-plattformen. Vis mer

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres..

Det skriver selskapet i en melding onsdag morgen.

Equinor reviderer ned de utvinnbare reservene fra rundt 275 millioner fat til om lag 180 millioner fat olje.

Revideringen fører til en nedskrivning på 1,8 milliarder dollar, tilsvarende 15,77 milliarder kroner. Nedskrivningen vil bli tatt i driftsresultatet i forbindelse med fremleggelsen av resultatet for fjerde kvartal, som skjer 9. februar.

Det britiske tungoljefeltet Mariner kostet 7,7 milliarder dollar (73 milliarder kroner), og startet opp i august i 2019. Da var anslaget at det inneholdt rundt 300 millioner fat og etter planen skulle det produsere 70.000 fat per dag på topp.

Mariner har vært omtalt av Equinor som et av de største industriprosjektene i Storbritannia de siste årene. Feltet ble funnet i 1981, men produksjonen begynte først i august 2019.

Dette er tredje gang selskapet er nødt til å gjøre nedskrivninger på feltet, etter at Equinor gjorde det to ganger i 2020.

«Oppdatert tolkning»

– Vi samarbeider tett med våre partnere i Mariner-lisensen for å finne muligheter til å øke utvinningen og produksjonen. Som planlagt vil vi fortsette å bore produksjonsbrønner for å sikre kontantstrømmen fra feltet, sier Al Cook, konserndirektør for Leting og produksjon internasjonalt i Equinor.

Selskapet understreker at feltets reserver har vært gjenstand for «betydelig usikkerhet» på grunn av feltets «svært komplekse undergrunn» og at det er i en tidlig produksjonsfase.

«Endringen i reserve-estimatet er basert på en oppdatert tolkning av seismiske data og produksjonserfaring fra Maureen-reservoaret som førte til en revidert reservoarmodell,» skriver Equinor i meldingen.

Revideringen støttes opp av resultater fra den første brønnen i Heimdal-reservoaret, som sammen med Maureen-reservoaret utgjør Mariner-feltet.

Selskapet er operatør med en eierandel på 65,11 prosent på feltet. Partnerne er JX Nippon (20 prosent), Siccar Point (8,89 prosent) og ONE-Dyas (6 prosent).

Les også Britisk oljesmell for Equinor