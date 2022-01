Evergrande-handelen stanset i Hongkong

Den gjeldstyngede kinesiske eiendomsutvikleren sier handlestansen skjer i påvente av at selskapet skal slippe «innsideinformasjon».

Hovedkvarteret til eiendomsutvikleren Evergrande i den kinesiske byen Shenzhen. Vis mer

Publisert:

Mandag er første handelsdag i 2022 på noen av børsene i Asia og Stillehavsregionen, men flere viktige børser åpner ikke før tirsdag.

I Shanghai og fastlands-Kina, Japan og Australia er børsene stengt mandag, skriver CNBC.

Bildet var blandet på toneangivende børsindeksen som ikke var stengt mandag morgen.

Slik så det ut omtrent klokken 6.00 norsk tid:

Hang Seng i Hongkong er ned 0,60 prosent

Kospi i Seoul er opp 0,30 prosent

FTSE Straits Times i Singapore opp 0,27 prosent

Evergrande-handelen stanset

Den kriserammede kinesiske eiendomsgiganten Evergrande har ikke sparket i gang året på Hongkong-børsen så langt.

Handelen med Evergrande-aksjen er stanset mandag, opplyser selskapet ifølge Reuters. Evergrande sier handelen er stanset fordi selskapet skal offentliggjøre «innsideinformasjon», uten å utdype dette ytterligere.

Ifølge Bloomberg melder lokale medier at Evergrande har fått beskjed av myndighetene i Hainan-provinsen om å rive 39 leilighetsbygg, fordi de skal ha fått byggetillatelsene på ulovlig vis.

Evergrande er verdens mest gjeldstyngede eiendomsutvikler, ifølge Reuters, med en gjeld på rundt 300 milliarder dollar. Gjeldskrisen i selskapet, som er en av Kinas største eiendomsutviklere, har rystet markedet gjennom høsten og skapt frykt for at hele den kinesiske økonomien skal destabiliseres.

Like før nyttår hadde Evergrande på nytt lånetrøbbel, etter at fristen passerte for to gjeldsbetalinger passerte uten tegn til betaling.

Evergrande-aksjen falt totalt 89 prosent i fjor.

Singapore har snudd

Singapores har lagt frem ferske tall: Landets økonomi vokste 7,2 prosent i fjor, og kom seg dermed på beina igjen etter den verste økonomiske nedgangen bystaten har hatt.

I fjerde kvartal vokste økonomien med 5,9 prosent sammenlignet med tilsvarende kvartal i 2020.

Dette i sterk kontrast med 2020, da økonomien falt 5,4 prosent, landets verste økonomiske nedgang siden uavhengigheten i 1965.

For inneværende år venter regjeringen en økonomisk vekst på 3–5 prosent.