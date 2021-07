Aker BP deler ut milliardkontrakter for Kobra East og Gekko-prosjektet

Med det starter investeringene for Kobra East og Gekko-prosjektet som er ventet å til sammen ende på åtte milliarder kroner.

FPSOen på Alvheim-feltet. En FPSO står for en «floating production, storage and offloading vessel». Vis mer byoutline Bo B Randulff /Jan Arne Wold/Aker BP

Publisert: Oppdatert for mindre enn 3 timer siden

Aker BP kunngjør tildelingen av undervannskontrakter knyttet til utviklingsprosjektet Kobra East og Gekko til alliansen mellom Aker Solutions, Subsea 7 og Aker BP, skriver selskapene i separate meldinger.

De totale investeringene i tilknytning til kontraktene er rundt 1,7 milliarder kroner. Installasjonene er planlagt å starte i andre kvartal 2022, og være ferdig i 1. kvartal 2023.

Feltet vil bli utviklet med havbunnsinstallasjoner koblet til produksjonsfartøyet på Alvheim-feltet.

Arbeidet under de tildelte kontraktene innebærer prosjektering, anskaffelse, fabrikasjon og installasjon av havbunnsanlegget for KEG-feltet. Det innebærer også rørledninger, juletrær under vann (installasjoner på toppen av oljepumpene under vann som kontrollerer oljeflyten) og kontrollmoduler.

«Betydelig størrelse»

For oljeleverandøren Subsea 7 er andelen av kontraktene «av betydelig størrelse». Det vil si en kontrakt mellom 50 millioner og 50 millioner dollar.

– Denne kontrakten fortsetter vårt mangeårige samarbeid med Aker BP gjennom undervannsalliansen. Partnerskapet gjør det mulig for Subsea 7 å engasjere seg tidlig i feltets utviklingsprosess, optimalisere designløsninger og bidra til en positiv endelig investeringsbeslutning, sier Monica Bjørkmann, visesjef for Subsea 7 Norge i meldingen.

Les også Aker BP og Equinor bygger ut to oljefelt for 14,5 mrd.

Leverte plan i slutten av juni

Meldingen kommer etter at Aker BP og lisenspartnerne ConocoPhillips og Lundin Energy leverte en plan for utbygging og drift (PUD) til Olje- og energidepartementet i slutten av juni for Kobra East og Gekko-feltet (KEG). Her ble de totale investeringene i prosjektet anslått til rundt åtte milliarder kroner.

Aker BP bygger ut for å bidra til en forlenget levetid for Alvheim-feltet, i tillegg til en produksjonsøkning og reduksjon av enhetskostnadene.