Ble papir-milliardær over natten: Nå er aksjehandelen stoppet

For to måneder siden skjøt aksjekursen til Spenn Technology rett til værs – og Jens Glasø var på papiret god for over 10 milliarder kroner. Nå har kursen falt kraftig og børshandelen er stoppet.

Jens Glasø ser ingen dramatikk i at den danske børsen har stoppet handelen av aksjene i selskapet hans, Spenn Technology. Vis mer byoutline Spenn Technology

– Aldri hørt om en så langt pause før, sier ekspert.