Sbanken-konkurrent melder om kunderush: – Det koker her hos oss

Bulder Bank merker en kraftig økning i henvendelser etter DNBs oppkjøpstilbud på konkurrenten Sbanken. – En gavepakke for Bulder, mener analytiker.

Direktør Torvald Kvamme i Bulder Bank. Vis mer byoutline Y Oslo/Netlife

Publisert: Oppdatert for mindre enn 3 timer siden

– Det koker her oss, sier direktør Torvald Kvamme i Bulder Bank.

Kvamme forteller at banken har opplevd en «sterk» økning i kundehenvendelser etter at DNB varslet at den vil kjøpe opp Sbanken.

Bulder Bank er en del av Sparebanken Vest, og markedsfører seg som en utfordrer med lave renter i bankmarkedet.

DNB la frem tilbudet om å kjøpe alle aksjene i Sbanken torsdag morgen. Storbanken vil bla opp 103,85 kroner per aksje, totalt 11,1 milliarder kroner.

Nyheten om DNBs oppkjøpsønske har skapt raseri og trusler om kundeflukt fra Sbankens kunder i sosiale medier.

– Hatt en strøm av telefoner

– Vi har hatt en strøm av telefoner, e-post og chat hele dagen med potensielle nye kunder til Bulder, som undersøker om dette er noe for de, sier Kvamme.

– Det er en sterk økning i forhold til det vi opplever på en vanlig dag. For oss er det innlysende at det er en sammenheng her. Det er eksisterende Sbanken-kunder som sier at de er Sbanken-kunder når de ringer til oss, sier han.

Kvamme vil imidlertid ikke gi noe konkrete tall om økningen i henvendelser eller lånesøknader nå, men sier at banken vil gi dette i løpet av noen dager.

– Det blir for prematurt. Når det kommer i mange kanaler samtidig er det vanskelig for oss å gi et tall når vi er midt i det, slik som nå, sier han.

Analytiker: – Gavepakke for Bulder Bank

– Dette ser ut som en god transaksjon for DNB, en fantastisk transaksjon for Sbankens aksjonærer, spesielt Altor, og en gavepakke for Bulder Bank, sier bankanalytiker Vegard Toverud i Pareto Securities.

– Jeg tror det er visse likhetstrekk måten Bulder Bank er satt opp på, og den målgruppen de har, og mange av kundene til Sbanken, sier han.

Oppkjøpsfondet Altor er største aksjonær i Sbanken, og vil innkassere en milliardgevinst hvis budet går gjennom. På Oslo Børs stiger aksjen til Sbanken med 30 prosent på nyheten om oppkjøpstilbudet.

For å kunne sluke Sbanken må DNB få kjøpt over 90 prosent av aksjene.

I tillegg trenger DNB godkjennelse fra blant annet Konkurransetilsynet, som har varslet at det vil undersøke om en sammenslåing av bankene vil skade konkurransen.

Toverud sier det er et spørsmål om det bredere kundegrunnlaget og de Sbanken-kundene som tilsynelatende er mest misfornøyde, er representative for Sbankens lånekunder.

– Der må man se hva effektene totalt sett blir. Men det er en mulighet for økt bevegelse i boliglånsmarkedet, sier Toverud.

– Jeg legger også merke til at Bulder Bank tilsynelatende har slengt seg rundt og vært flinke på digital markedsføring i løpet av dagen, sier han.

