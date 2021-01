Jack Ma forbigått – Kinas nye rikeste person selger vann og vaksiner

Verdens rikeste asiat måtte droppe ut av skolen under Kulturrevolusjonen, men sitter nå på en formue verdt 750 milliarder kroner.

Zhong Shanshan, verdens sjette rikeste person, er en få har hørt om i Vesten. Vis mer byoutline ChinaImages / Sipa USA

Zhong Shanshan har nylig blitt Kinas rikeste mann.

Han eier hele 84 prosent av flaskevann-selskapet Nongfu Spring, som har hatt en kraftig opptur etter børsnotering i september.

Selskapet ble notert på Hongkong-børsen til en pris per aksje på 21,5 Hongkong-dollar. Aksjeprisen steg over 50 prosent første handelsdag, og har nå nesten tredoblet seg til en verdi på 58,55 Hongkong-dollar per aksje.

På grunn av aksjene eid av Zhong, hans familie og personer tilknyttet selskapet som har lovet å ikke selge aksjene det første året, er det kun fire prosent av aksjene som faktisk er tilgjengelig på aksjemarkedet, ifølge Wall Street Journal.

Nongfu Spring har den største markedsandelen på flaskevann i Kina, et land hvor mesteparten av vannet i springen er udrikkelig. Ifølge Wall Street Journal har selskapet en markedsandel på 13 prosent.

Vaksine-aksje til himmels

Zhong er også storeier i farmasiselskapet Beijing Wantai Biological. Ifølge Bloomberg eier han 75 prosent av selskapet.

Wantai ble børsnotert på Shanghai-børsen i april. Siden da har aksjeprisen steget vanvittige 2400 prosent, hovedsakelig på bakgrunn av en coronavaksine utviklet av selskapet.

Vaksinen er fortsatt under testing, men bruker ikke sprøyte for injeksjon, men kan mottas i form av nesespray.

750 milliarder kroner

Eierskapet av Nongfu og Wantai gjør Zhong til verdens sjette rikeste mann, med en formue på 88 milliarder dollar, ifølge Bloomberg. Han troner derfor langt over Jack Ma, og skal ha et forsprang på 35 milliarder dollar.

Det gir Zhong Shanshan en formue på 750.000.000.000 kroner.

Det er nok til å egenhendig kunne kjøpe Norges største selskap, Equinor.

Det er også rundt 250 tusen ganger så mye som gjennomsnittshusholdningen i Norge eier, eller 8,5 millioner ganger så mye som gjennomsnittskineseren har i inntekt per år.

«Ensom ulv» måtte slutte på skolen

Zhong Shanshan ble født i 1954 i Hangzhou, en fødeby han deler med Jack Ma, og samme by han bor i i dag.

Han skal angivelig ha måtte avbryte skolegangen under Kulturrevolusjonen. Zhong startet så karrieren som bygningsarbeider, før han gikk videre til journalistyrket i fem år, og jobbet så som flaskevannsselger før han startet eget firma, ifølge Business Insider.

Mye annet er ikke kjent om Zhongs personliv. Han blir omtalt som en «ensom ulv» i bransjen, og han fremtrer sjelden på offentlige opptredener. Han skal heller ikke være særlig involvert i politikken.

Jack Ma kan ta ham igjen

Kinas rikeste mann har ikke holdt tittelen lenge. Det er uklart akkurat når Zhong overtok Ma som rikeste person i Kina, men mest sannsynlig skjedde overtagelsen rundt da Jack Ma forsvant sporløst fra offentligheten.

Ma kan likevel være på veg mot førsteplassen igjen.

Jack Ma, grunnlegger av Alibaba og flere andre kinesiske tek-selskap Vis mer byoutline Mark Schiefelbein / AP

Hans Ant Group var på vei mot historiens største børsnotering, da myndighetene blandet seg inn kun to dager før noteringen tok sted. Nå har derimot Kinas sentralbanksjef gitt klarsignal til Ant Group.

Før børsnoteringen regnet magasinet Fortune ut at Mas formue hadde økt til 71 milliarder dollar etter at Ant Group kom på børs. Hvis også hans selskap, hvis 8,8 prosent eierandel er verd over 20 milliarder dollar, skulle oppleve den samme veksten som Zhongs Nongfu Spring har opplevd siden september ville avstanden mellom de to milliardærene bli knapp.

