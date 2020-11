Kjell Inge Røkkes Aker falt til 31 milliarder

Oljeselskapet Aker BP og børsdebutanten Aker BioMarine tynget verdiene til Aker-konsernet i tredje kvartal. Samtidig bidrar fornybarsatsingen til å dempe fallet og nå kommer det mer utbytte fra Aker.

5. november 2020

Industrikonsernet Aker og alle selskapene i Aker-sfæren har snart lagt bak seg et av de mest hendelsesrike og volatile årene i konsernets historie.

Først sørget coronapandemien, oljepriskollapsen og børsuroen for at nettoverdiene (Net Asset Value) falt fra 50 til 24,1 milliarder kroner i årets tre første måneder.

Deretter hentet verdiene i andre kvartal med hele 10,1 milliarder til 34,3, før de i tredje kvartal har falt igjen.

Akers ferske kvartalsrapport viser at nettoverdiene endte på 31,0 milliarder, ned 3,1 milliarder. Målt per aksje ser fallet 461 til 417 kroner, mens Aker-aksjen på Børsen økte fra 350,40 til 402,80 kroner.

Fallet i nettoverdiene skyldes ifølge Aker hovedsakelig verdifall i oljeselskapet Aker BP (-4,0 milliarder) og krillselskapet Aker BioMarine (-1,6 miliarder) – hvorav sistnevnte gjorde et comeback på Oslo Børs før sommeren.

I motsatt retning bidro karbonfangstselskapet Aker Carbon Capture og havvindselskapet Aker Offshore Wind til å dempe det samlede fallet, takket være de to selskapenes kraftige børsoppgang etter sin børsnotering i august.

Disse to aksjepostene ligger i det nye Aker Horizons, som bidro med en verdiøkning på 2,3 milliarder til Aker.

I løpet av tredje kvartal har Akers «krigskasse», kontantbeholdningen og den tilgjengelige kreditten, falt fra 5,9 til 5,4 milliarder kroner.

– Tid har ikke blitt noe annet enn luksus

Her ligger også noe av kjernen i hvorfor 2020 har blitt et så hektisk år i Aker-systemet. De har blant annet:

– Hvis tempoet var raskt før corona, har tid ikke blitt noe annet enn luksus i 2020. Akselererende globale trender har virkelig påvirket vår egen omstilling og gjort tredje kvartal til en periode med høy aktivitet, for å utløse aksjonærverdier og posisjonere Aker for fremtidig vekst, sier konsernsjef Øyvind Eriksen i børsmeldingen.

– Ettersom røyken fra 2020 klarner opp har forretningsmuligheter steget opp fra asken som en føniks. Vi har vært vitne til et rekordhøyt antall børsnoteringer og kapitalmarkedene rapporterer en ekstraordinær mengde med transaksjoner, fortsetter Eriksen.

Aker-sjef Øyvind Eriksen Vis mer byoutline Terje Pedersen / NTB scanpix

Mer utbytte på vei

Aker hadde egentlig planer om å utbetale et utbytte på 23,50 kroner per aksje den 7. mai, ifølge det opprinnelige forslaget fra styret i mars.

I april kom ble det klart at man ville foreslå en halvering av utbytte til 11,75 kroner og at styret heller skulle få en fullmakt til å vurdere et utbytte til senere i år.

De første 11,75 kronene ble utbetalt i juli og nå foreslås det en ny runde på 11,75 kroner i november. Dermed vil Aker-aksjonærene ende opp med å få det fulle utbytte som var planlagt for 2020 likevel.

Dette innebærer at Aker nå sender totalt 1,75 milliarder kroner til aksjonærene i 2020.

