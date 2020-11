Storbank: Norwegian er verdt 370 millioner kroner

I mai flyselskapet verdsatt til godt over 14 milliarder kroner. Nå mener HSBC at reisen snart kan være over for Norwegian.

Vis mer byoutline Carina Johansen / NTB

Publisert: Publisert: 12. november 2020 10:16

Storbanken HSBC kutter igjen Norwegians kursmål etter at regjeringen tidligere denne uken sa nei til ytterligere krisestøtte.

Nå mener banken at aksjen skal ned til 10 øre, noe som er 82 prosent under nivået aksjen ble handlet for onsdag ettermiddag.

Basert på dette verdsetter HSBC nå selskapet til 370 millioner kroner. Til sammenligning var selskapet i mai verdsatt til over 14 milliarder kroner av markedet.

«Norwegian har ofte overrasket oss med å finne frisk kapital. Vi tror ikke det er en ny overraskelse på vei», skriver HSBC i den ferske analysen.

Videre heter det at de mener det er vanskelig å se for seg at en tredjepart vil bidra med frisk kapital til selskapet, som fremdeles er tynget av gjeld og har to nye konkurrenter på trappene.

Norwegian-aksjen faller rundt én prosent torsdag formiddag. Aksjen handles i skrivende stund for 0,52 kroner.

Les også Derfor sa regjeringen nei til Norwegian

SAS kan bli vinneren

I en separat analyse legger HSBC til grunn at SAS vil tjene på problemene Norwegian nå har havnet i. Dette fordi de to selskapene konkurrerer på rundt 50 prosent av rutenettet, ifølge storbanken.

Kursmålet på SAS settes samtidig til 1,75 kroner, noe som er 74 prosent over det nivået aksjen ble handlet på onsdag.

HSBC trekker også frem at flyselskapene vil tjene på en vaksine, etter Pfizer og BioNtechs gode nyheter tidligere denne uken.

«Vi tror ikke på en reell gjenopphenting før vaksinen er allment tilgjengelig, men det ser nå ikke ut til å drøye altfor lenge. Når vaksinen er ute på markedet tror vi etterspørselen kan komme tilbake raskere enn prognosene», skriver HSBC i SAS-analysen, ifølge nyhetsbyrået Direkt.

SAS-aksjen klatrer mer enn 17 prosent til 1,255 kroner på Oslo Børs ved 10-tiden.

Tror staten sa nei etter nye planer

HSBC benytter mye tid på å omtale regjeringens beslutning om å ikke åpne for ytterligere støtte til Norwegian. Ifølge E24s kilder har flyselskapet bedt om fire til fem milliarder kroner i lån fra staten.

«Vi tror beslutningen ble formet av planene for et nytt norsk flyselskap av Braathens-familien så vel som Wizz Airs inntog i Norge», skriver HSBC.

Storbanken tror norske myndigheter er motivert til å sikre effektive reisemåter innad i Norge.

«Likevel med to potensielle konkurrenter som kan konkurrere mot SAS, ser vi liten motivasjon fra myndighetene til å finansiere høyt belånte Norwegian, skriver HSBC som trekker frem at gjelden hovedsakelig stammer fra ekspansjon utenfor Norge.

Les på E24+ Tre veier ut av krisen for Norwegian

Mener Braathens kan være interessert i navnet

HSBC har bitt seg merke i at Norwegian i forbindelse med kvartalsrapporten tidligere denne uken uttalte at det ser realistiske alternativer for selskapet til å fortsette sin «operasjonelle eksistens».

Her trekker storbanken alternative måter opp av hatten for hvordan det kan skje.

«Vi tror selskapets merkevare kan bli relevant for Braathens nye startup-selskap, som for tiden er kjent som Nyttflyselskap.no», skriver HSBC.

Videre mener den at Norwegians avgangstider på Gatwick kan være interessant for Wizz Air, EasyJet og potensielt IAG, men at dette ikke vil bidra med likviditet til selskapet.