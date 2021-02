Grieg Seafood utsetter utbytte etter nok et svakt coronakvartal

Oppdrettsselskapet preges fortsatt av lave laksepriser knyttet til pandemien. Selv om markedet på kort sikt fortsatt er usikkert, ser selskapet lysere på fremtiden og opprettholder langsiktige slaktemål.

KVARTALSRESULTAT: Sjef for Grieg Seafood Andreas Kvame rapporterer resultater for fjerde kvartal torsdag. Vis mer byoutline Tommy Ellingsen

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Grieg Seafood melder om et driftsresultat før verdijusteringer på minus 17 millioner kroner i fjerde kvartal, ned fra 357 millioner kroner på samme tid i fjor.

Det var i tråd med analytikernes forventninger, ifølge Infront TDN.

Coronapandemien har rammet lakseoppdretterne hardt, med lavere etterspørsel og prisfall, samt nye utfordringer innen logistikk og smittevern.

«Det siste kvartalet i 2020 var som forventet også karakterisert av coronapandemien. Nedstengninger i Europa og skiftende etterspørsel fra hoteller og restauranter til detaljhandel, påvirket prisene betydelig», sier Grieg Seafoods sjef Andreas Kvame i børsmeldingen.

Opprettholder langsiktig mål

Selskapet slaktet 20.271 tonn i løpet av kvartalet og 71.142 tonn i hele 2020, i underkant av målet på 75.000 (eks. Shetland, som er i ferd med å selges).

Målet for første kvartal er å slakte 10.700 tonn og for hele 2021 lyder forventningen på 80.000 tonn.

De langsiktige målene om slakt på 100.000 tonn i 2022 og 130.000 tonn innen 2025 til en snittkost på under 40 kroner per kilo i Norge, opprettholdes.

Resultat etter skatt ender på 146,0 millioner kroner i fjerde kvartal, mot 498,8 millioner på samme tid året før.

På kort sikt ser selskapet fortsatt usikkerhet i markedet knyttet til pandemien, men påpeker at det ser lysere ut lenger frem i tid. Det fører også til at utbytteutbetaling for 2020 utsettes. Grieg Seafood vurderer utbytteutbetaling to ganger i året.

«Totalt sett har 2020 vært et utfordrende år. Vi leverte ikke på våre ambisjoner, ikke bare på grunn av corona, men også grunnet biologiske utfordringer i flere regioner», sier Kvame.

Grieg Seafood har oppdrettsanlegg i Finnmark og Rogaland i Norge, British Columbia og Newfoundland i Canada, og Shetland i Storbritannia, med totalt over 900 ansatte.

Selskapet har en markedsverdi på i underkant av ni milliarder kroner, og er dermed ikke blant de aller største lakseselskapene på Oslo Børs.

