Kraftig oppgang for Equinor sendte Børsen til ny rekord

For femte dag på rad suste Oslo Børs oppover. Oljekjempen Equinor ledet an i børsfesten.

Det ga nok en ny rekord for Hovedindeksen som endte på 1.027,16 poeng, etter en oppgang på 1,33 prosent.

Equinor havnet øverst på omsetningslisten, da aksjen steg 3,9 prosent. Hver av de siste fire dagene har aksjen endt opp minst to prosent, noe som gjør at oppgangen den siste uken er på hele ni prosent.

Oppgangen i oljekjempen de siste dagene har vært knyttet til oppgang i oljeprisen. Torsdag ettermiddag faller oljeprisen 0,77 prosent til 66,75 dollar fatet. Hittil denne uken har prisen på et fat Nordsjøolje steget rundt fem dollar.

Ellers ble børsdagen preget av selskaper som har hentet penger. Hydrogenselskapet Nel hentet i overkant av 1,2 milliarder kroner onsdag kveld, noe som bidro til en nedgang på 3,51 prosent torsdag.

Samtidig har salatprodusenten Kalera, der Stein Erik Hagen er blant eierne, hentet om lag 262 millioner kroner i en rettet emisjon. Aksjen falt 3,13 prosent til 46,50 kroner, noe over emisjonskursen på 45,50 kroner.

Den store vinneren ble byggevareleverandøren Byggma etter at selskapet la frem et resultat før skatt på 59,4 millioner kroner, opp fra 17,7 millioner i fjerde kvartal året før. Samtidig ble det klart at styret foreslår å utbetale et utbytte på 80 kroner per aksje, noe som gir en total utbetaling på rundt 550 millioner kroner.

Verdens største gjærprodusent Compagnie des Levures Lesaffre øker budet på kosttilskuddsselskapet Nattopharma til 35 kroner fra 30 kroner per aksje og reduserer akseptbetingelsen i budet til 66,67 prosent fra 90 prosent. Nattopharma steg 6,7 prosent til budprisen på 35 kroner.

