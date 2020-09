Kjell Inge Røkke klar for energikonferanse

Kjell Inge Røkke vil gjøre en sjelden offentlig opptreden på onsdagens Pareto-konferanse. - Han trives nok ikke med å være i front, sier omdømmeekspert.

PÅ PODIET: Aker-styreleder Kjell Inge Røkke skal innlede årets Pareto-konferanse sammen med Akers konsernsjef Øyvind Eriksen.

Når den 27. energikonferansen i regi av Pareto Securities går av stabelen i Oslo onsdag, har meglerhuset sikret seg en innleder med pondus.

Akers hovedeier og styreleder Kjell Inge Røkke og konsernsjef Øyvind Eriksen er årets «keynote speakers», og skal på podiet rett etter statsminister Erna Solberg.

Hva Aker-duoen skal prate om er ikke blitt offentliggjort, men det mangler ikke på temaer.

Oljeprisfall og kursras for oljeselskapet Aker BP, den nylig varslede fusjonen mellom Kværner og Aker Solutions, samt nysatsingen på fornybar energi med Aker Horizons, for å nevne noe.

Røkke og Eriksen skal på podiet mens Aker og verden er i endring.

Som majoritetseier i Aker hersker Røkke over et forretningsimperium som samlet omsatte for 83 milliarder kroner og sysselsatte 37.000 ansatte i 2019.

Likevel blir morgendagens seanse i Paretos lokaler i Dronning Mauds gate 3 én av ytterst få offentlige opptredener fra moldenseren, nylig verdsatt av tidsskriftet Kapital til 26 milliarder kroner, de siste årene.

– Kjell Inge Røkke har åpenbart valgt en mer tilbaketrukket stil de siste årene, og det har vært interessant å observere. Han fikk jo noen riper i lakken etter hvert, og utskjellingen av Sylvia Brustad er nok fortsatt ikke glemt der ute. Men jeg tror han har lært seg å file ned temperamentet sitt, og blitt en mer behersket forretningsmann, sier Ole Christian Apeland, adm. direktør i kommunikasjonsbyrået Apeland og ekspert på omdømmebygging.

– Han trives nok ikke så godt med å være i front. Nå fremstår han mer som en solid og handlekraftig eier som holder seg i bakgrunnen, og det er nok slik han vil ha det, sier Apeland.

– Mange lar seg fascinere

Selv om Røkke har holdt en svært lav profil offentlig de siste årene, så har han tidvis engasjert seg i dialogen med noen utvalgte og lojale investorer i Aker-systemet, etter det E24 erfarer.

Det har skjedd gjennom en årlig dialog og i forbindelse med transaksjoner - enten selskaper skulle børsnoteres eller skulle hente kapital i markedet.

Hvert år står han også for Norges mest omtalte aksjonærbrev, i Akers årsrapport, der han byr på flere personlige og fargerike betraktninger om Akers utvikling.

Et av de sjeldne intervjuene Røkke har gitt i nyere tid var i Aftenposten i 2017, da han stilte opp for å snakke om arven han etterlater seg, satsingen på Rev Ocean og forskningsskipet som selskapet får bygget.

Apeland mener Røkke har tatt flere imponerende grep for å styrke både eget og Akers omdømme de siste årene, inkludert private pengegaver til sin nye hjemkommune Asker i form av ballbinger og en ny kunstgressbane.

– Vi gjorde en undersøkelse for noen år siden av de mest beundrede næringslivslederne i Norge, og Røkke kom langt opp på listen. Han er jo en slags Askeladden, fiskeren som bygget seg opp og gjorde det stort, sier Apeland.

– IMPONERT: Omdømmeekspert Ole Christian Apeland mener Kjell Inge Røkke har tatt flere gode grep for å styrke eget omdømme de siste årene.

– Selv om han har en kontroversiell historie, med lovbrudd og ulike konflikter, så er det nok mange som fortsatt lar seg fascinere av ham. Vi har ikke så mange næringslivsledere i Norge som er så allment kjent for mannen i gata, det er vel nesten bare sammenlignbart med Petter Stordalen og Bjørn Kjos.

Aker klatrer på omdømmekåring

Apeland gjennomfører en årlig omdømmemåling av norske bedrifter. I 2020 fikk Aker en omdømmescore på 75, på nivå med Hydro og Telia og foran Telenor og DNB.

Akers omdømmescore i undersøkelsen har steget jevnt og trutt de siste årene, fra 70 i 2010 og 65 i 2006.

– Aker har definitivt et godt omdømme i Norge, og er et godt kjent selskap, sier Apeland.

– Har en stor bedriftseier i Norge et ekstra ansvar for å være synlig, og engasjere seg i samfunnsdebatten?

– Vel, mange av de største gjør jo ikke dette, flere er rett og slett svært lite synlige. Se bare på Johannson-familien som eier Norgesgruppen. Så har du også en del arvinger som absolutt ikke ønsker å være synlige. Jeg tenker at dette ikke er noe ansvar som påligger store bedriftseiere, og at det må være et personlig valg. Det er en eiers privilegium, og i Røkkes tilfelle kan det se ut som han ønsker å dytte det ansvaret ned på den enkelte leder i systemet. Og i det øyeblikket han ønsker å havne på forsiden og skape overskrifter, så gjør han bare det.