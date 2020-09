Streik på Johan Sverdrup-feltet

Johan Sverdrup-feltet stenges angivelig ned etter at Lederne ikke kom til enighet med Norsk olje og gass.

Vis mer byoutline Carina Johansen / NTB

Publisert: Oppdatert: 30. september 2020 06:32 , Publisert: 30. september 2020 05:59

Saken oppdateres...

Johan Sverdrup-feltet stenges nå ned, ifølge fagforeningen Lederne, som tar ut 43 medlemmer i streik.

Arbeidsgiverforeningen Norsk olje og gass på sin side skriver i en pressemelding at feltet «risikerer å måtte stenge ned» som en konsekvens av streiken av streiken.

E24 har forsøkt å komme i kontakt med Equinor, som foreløpig ikke har besvart våre henvendelser. Dermed har det ikke vært mulig å få bekreftet om plattformen stenges.

– Streiken kommer fordi vi ikke ser vilje til å diskutere avtale for våre medlemmer knyttet til nye former for drift av plattformene, sier Ledernes forbundsleder Audun Ingvartsen i en pressemelding.

– Krever høyere lønn enn alle andre

En eventuell nedstengning av Johan Sverdrup-feltet vil føre til et daglig produksjonsbortfall på rundt 470.000 fat olje, tilsvarende nær 12 prosent av totalproduksjonen på norsk sokkel, ifølge Norsk olje og gass.

– Vi er inne i et år hvor vi er rammet av en global pandemi og der både næringen og fellesskapet tynges økonomisk. Frontfagsoppgjøret tidligere i høst pekte klart i retning av moderasjon. Likevel velger Lederne å gå ut i streik fordi de krever høyere lønn enn alle andre, sier forhandlingsleder Jan Hodneland i Norsk olje og gass.

Lederne opplyser at fagforeningen krevde tariffavtaledekning for sine medlemmer som etter omstilling og ny teknologi, i deler av året, skal arbeide i kontrollrom på land.

– Dette ville ikke arbeidsgiversiden løse og sa blankt nei til kravet uten å fremme noe konkret alternativ under meglingen. Det er uforståelig da vårt krav ikke ville påført bedriftene ytterligere kostnader, sier Ingvaldsen i Lederne i meldingen.

Enighet med to av tre fagforeninger

Samtidig er det klart at fagforeningene Industri Energi og Safe har kommet til enighet. Dermed blir streiken langt mindre omfattende enn den kunne blitt.

Dersom partene ikke hadde kommet til enighet ville 168 offshorearbeidere i Industri Energi og 113 medlemmer i Safe blitt tatt ut i streik.

– Jeg er fornøyd med at vi har klart å komme til enighet om et oppgjør som er i tråd med frontfaget, sier Lill-Heidi Bakkerud som er nestleder i Industri Energi og forhandlingsleder for sokkelavtalene.

Industri Energi og Safe er enige med Norsk olje og gass om et generelt tillegg på 4.700 kroner. I tillegg får ansatte i boring- og forpleiningsselskapene 8.946 kroner ekstra.

Utover dette er det også enighet om å øke en rekke tillegg.

– Tatt i betraktning den spesielle situasjonen vi er oppe i, så er vi fornøyd resultatet, sier Bakkerud.

Safe understreker i en pressemelding at resultatet er «moderat» og forutsetter at det føres «konkrete og reelle lokale lønnsforhandlinger i operatørselskapene».