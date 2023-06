Børsklokkene ringer for Freyr

Freyr-sjefen Tom Einar Jensen jublet da han fikk avslutte handelen på New York-børsen tirsdag. Nå venter han i spenning på regjeringens nye støttepakke til batteriselskapet.

I spissen for en stor delegasjon med ledere i batteriselskapet Freyr, kunne konsernsjef Tom Einar Jensen ringe med den kjente bjellen på New York Stock Exchange.

Siden 1995 har det vært tradisjon at selskapene som er notert på NYSE får markere avslutningen av handelen.

Jensen hadde god grunn til å juble. Freyr-aksjen steg nesten 6 prosent tirsdag etter at selskapet avholdt en såkalt kapitalmarkedsdag for sine aksjonærer.

Det kom trolig godt med. For til tross for tirsdagens kurshopp, har børsverdien av Freyr falt med 12 prosent hittil i år.

Det tilsvarer et verditap på 140 millioner dollar, eller vel 1,5 milliarder kroner, for de hovedsakelig amerikanske eierne.

Freyr har på to år bare nådd ett av målene som styret vurderer Jensens innsats etter.

Batteriselskapet Freyr Freyr var opprinnelig et norsk selskap da det ble startet i 2018.

Nå er Freyr registrert i Luxembourg og det er børsnotert i New York med hovedsaklig amerikanske aksjonærer.

Arbeidende styreleder, konsensjef og store deler av konsernledelsen er imidlertid fortsatt norske. Hovedkontoret er også i Norge.

Idéen var i starten å bygge en stor batterifabrikk i Mo i Rana basert på norsk industrikompetanse og billig, ren energi.

En enorm subsidiepakke fra Joe Biden, kalt IRA, har imidlertid medført at Freyr nå også planlegger en stor fabrikk i USA.

Fabrikken i Norge avhenger nå av økt norsk statlig støtte for å bli noe av.

Freyr er mest kjent for at toppleder og styre årlig mottar titalls millioner kroner i godtgjørelser samtidig som selskapet ber om norsk statsstøtte. Vis mer

Mer å juble for?

Det er ikke så veldig mange nordmenn som har fått ringe med bjellen på New York-børsen før Jensen.

Nå er spørsmålet om han kan få mer å juble i løpet av de nærmeste par dagene?

Freyr er allerede lovet 4 milliarder kroner i stalige lånegarantier dersom de bygger i Mo i Rana. Men Freyr har bedt om langt mer enn det.

Næringsminister Jan Christian Vestre har varslet at han denne uken kommer med en oppgradert støttepakke til den norske batteribransjen.

Freyr har fått løfter om enorme milliardsubsidier i USA. For at Freyr skal fortsette arbeidet med en stor batterifabrikk i Mo i Rana, har selskapet bedt om at Norge svarer på USAs politikk.

– Kjære venner i Freyr!

Næringsminister Vestre sendte i går en videohilsen til aksjonærene i Freyr.

– Kjære venner i Freyr! Gratulerer med å ha produsert deres første battericeller. Dere baner veien for en ny batteriindustri i Norge, Europa og USA. Norge er stolt av hva dere oppnår, sa Vestre.

Vestre nevnte ikke kritikken i Norge mot at ledelsen og styret i Freyr får store millionhonorarer lenge før selskapet har produsert sitt første produkt.

– Vi vet at batterier vil stå helt sentralt i arbeidet med å bygge opp en ny grønn industri i Norge. Norges batteristrategi handler derfor om fart, størrelse og risikostyring, sa Vestre.

Men noen detaljer om hva hans nye batteripakke som kommer denne uken, inneholder, ville Vestre ikke gi. Bare at den nye støttepakken er satt sammen den «norske måten».

– Vi skal hjelpe batteriselskapene med å «go fast and go big». Og vi lytter til industrien, var imidlertid løftet fra Vestre til Freyrs aksjonærer på tirsdag.

Freyr toppsjef har god tro på at Vestre kommer med noe godt. Jensen sa følgende til en av de som hadde møtt opp på kapitalmarkedsdagen i New York:

– Den norske regjeringen har vært klar på at de i stor grad vil kopiere det som EU gjør på dette området. Både Tyskland, Frankrike og Spania har kommet med støttepakker. Hvorden dette vil manifisere seg i form av ekte dollars er imidlertid litt tidlig å spekulere i.