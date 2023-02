Handelsbanken jekker opp renteprognosen

Banken tror Norges Bank vil sette opp styringsrenten til 3,75 prosent.

Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken

Handelsbanken venter nå en høyere rentetopp enn tidligere, ifølge en oppdatering på Twitter.

– Vi venter nå at Norges Bank vil heve hele veien til 3,75 prosent, heter det i Twitter-meldingen.

Oppdateringen om renteprognosen kommer samtidig med en første kommentar fra banken om detaljhandelstallene som kom mandag morgen.

Disse tallene viste et shoppehopp på 1,3 prosent i januar, etter at det var en kraftig nedgang for detaljhandelen i desember.

– Netto var det en negativ endring over de to siste månedene, men januar var sterkere enn ventet, skriver Handelsbanken på Twitter.

Hopp i rentemarkedet

Det har vært et kraftig hopp i rentemarkedet den siste tiden, og forventningene der har økt til en rentetopp på 3,75 prosent.

– Det er et lite varsku. Hvis dette skulle slå til vil mesteparten av det året her også preges av en jevn renteoppgang videre, fra nivåer som allerede begynner å virke mer innstrammende, sa sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken til E24 om rentemarkedet i forrige uke.

Nordea Markets justerte opp sin renteprognose før helgen, og Handelsbanken gjør nå altså det samme.

Styringsrenten i Norge ligger i dag på 2,75 prosentpoeng, etter at Norges Bank holdt renten uendret i januar. Samtidig varslet sentralbanken at det sannsynligvis kommer en ny renteheving i mars.

Norges Bank må sette opp renten fire ganger i år om man skal komme opp på det ventede rentenivået, dersom sentralbanken holder seg til «normale» hevinger på 0,25 prosentpoeng.

«Dårlige inflasjonsnyheter»

I en oppdatering mandag trekker Handelsbanken frem at «svært dårlige inflasjonsnyheter fra USA» har vært med på å trekke renteforventningene videre opp der.

– Dette smitter over på norske renter, skriver Handelsbanken i rapporten.

Før helgen kom det nye tall på prisveksten i USA. PCE-inflasjonen landet på 5,4 prosent i januar. Det var både høyere enn måneden før og godt over det økonomene hadde ventet.

– Naturlig nok skjøt renteforventningene ytterligere opp, skriver banken videre.

En rekke økonomiske nøkkeltall, både i Norge, USA og Europa, har de siste ukene vært med på danne bildet som dytter renteforventningene høyere.

– Alt trekker oppover. Økonomien har vært mer motstandsdyktig enn ventet, og rentenivået som biter er høyere enn man tidligere trodde det ville være, sa Sara Midtgaard, seniorøkonom i Handelsbanken, til E24 i helgen.

I USA kom det sterkere jobbtall enn ventet i begynnelsen av februar. I midten av måneden viste de mest omtalte inflasjonstallene at prisveksten dempet seg mindre enn ventet i USA i januar, før PCE-tallene på fredag viste oppgang.

I Europa tydet forrige ukes PMI-tall på høyere økonomisk aktivitet, særlig drevet av tjenestesektoren.

I Norge kom prisveksten inn på overraskende sterke syv prosent forrige måned. Norsk økonomi vokste med 0,8 prosent i fjerde kvartal, og etter BNP-tallene for snaue to uker siden justerte DNB Markets opp sine renteprognoser til en topp på 3,5 prosent.